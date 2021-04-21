جدارة الوظائف الإدارية 1442 لوزارة التعليم للرجال والنساء

منظومة جدارة الوظائف الإدارية من اهم المنصات التي توفر الوظائف للشباب السعودي من الخريجين أصحاب المؤهلات العليا والذين يبحثون عن عمل أو لديهم خبرات ولكنهم يجدون صعوبة في الحصول على الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي، تعمل المنصة على توفير الوظائف والإعلان عنها على المنصة وترشيح البعض حسب مؤهلاتهم لهذه الوظائف، حيث أعلنت جدارة عن التقديم على الوظائف التعليمية من خلال بوابة مسار.

جدارة الوظائف الإدارية 1442 لوزارة التعليم

تلجأ القطاعات المختلفة في المملكة إلى منصة جدارة الوظائف الإدارية التابعة لها ومنها قطاع التعليم الذي أعلن عن مجموعة من الوظائف الإدارية الهامة التي يمكن التقديم عليها وفق الشروط التي تم وضعها مع هذه الوظائف، وذلك بالتعاون بين وزارتي الموارد البشرية و جدارة وزارة الخدمة المدنية.

التقديم على الوظائف الإدارية

يتم التقديم على الوظائف الإدارية التي تم الإعلان عنها على منصة جدارة من خلال مجموعة من الخطوات منها:

التوجه على منصة جدارة الإلكترونية.

تسجيل حساب لمن ليس لديهم حساب على المنصة.

إدخال البيانات والحرص على توافر العنوان الوطني.

تفعيل الحساب والدخول على الوظائف المعلن عنها.

تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلات الخريج والشروط المرفقة.

رفع الأوراق اللازمة من شهادات التخرج والتدريب والخبرات.

تقديم الطلب لمراجعته لدى المسؤولين.

شروط التقديم على وظائف جدارة التعليمية

التقديم على الوظائف في منصة جدارة يقتصر على المؤهلات العليا ويتم التقديم وفق مجموعة من الشروط منها: