مكرمة الملك سلمان وبدء صرف المعونة الرمضانية لشهر رمضان الكريم

مكرمة الملك سلمان هي مبلغ من المال يتم إيداعه كل عام في شهر رمضان المبارك في حساب المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، و الهدف من هذه المعونة هو العمل علي رفع مستوي الأسر محدودة الدخل وسد احتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك،ويقوم الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عن المعونة الملكية للمستفيدين من الضمان في شهر رمضان من كل عام، لذا فيعد موعد إيداع المكرمة هو الموعد الذي كان ينتظره المستفيدين من البرنامج الضمان الاجتماعي، وخلال الساعات القليلة الماضية قد تم الإعلان عن صدور أوامر ملكية بصرف مليار وتسعمائة مليون ريال سعودي للمستفيدين من البرنامج، وقد تم الإشارة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف المعونة الملكية في أسرع وقت لجميع الأسر المستفيدة.

مكرمة الملك سلمان لشهر رمضان 1442

بعد أن وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بصدور أوامر لصرف 1.9 مليار ريال سعودي فقد أشار أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أن ما يقوم به الملك سلمان من جهود عظيمة تأكيد من القادة علي الحرص علي مصلحة المواطنين وتلبية رغباتهم في عيش حياه كريمة، وللاستفادة من المعونة الملكية 1442 هجرية فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن للحصول علي مكرمة رمضان وهي كالتالي:

يجب أن يكون المواطن المستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

يجب أن يكون راتب المستفيد من البرنامج أقل من 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المستفيد مستقر ومقيم في أراضي المملكة العربية السعودية وألا يكون خارج البلاد قبل موعد صرف المعونة بثلاثة أشهر.

يجب ألا يكون المواطن يمتلك أي عقارات آو أراضي أو لديه سجل تجاري.

مكرمة الملك سلمان وطريقة الاستعلام عنها

قد قامت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية إلي انه تم تحديد رابط مخصص للاستعلام عن المعونة الرمضانية للعام الحالي 2021 /1442، وللاستعلام يمكنك اتباع الخطوات التالية.