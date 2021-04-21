بحث علمي أساس للوصول للأمن الصحي….أ. د. سهل بن عبدالعزيز الهاجوج

في ليوان المديفر وضيف اللقاء الدكتور طلال التويجري كان السؤال الاهم ماذا بعد؟ وكيف لنا ان نكون مؤمنين صحيا ؟

السؤال كبير والاجابة قد تحتاج الى سنوات حتى نكتفي ذاتيا ليس فقط بما يتعلق بالجائحة الحالية بل بكل مايتعلق بصحة الانسان- ونأخذ من هذه الجائحة أنموذجا للإجابة على هذا السؤال .

ونقول بادئ ذي بدء كل العالم شاهد في بداية الجائحة كيف كان هناك شحا في الاساسيات من كمامات واختبارات تشخيصية ومعقمات وعلاج. ووصل الشح الى درجة ان البعض طرح فكرة اعادة تدوير الكمامات بعد تعقيمها.

لطف الله كان حاضرا في هذه المرحلة وتمكنت المصانع بحول الله وقوته من زيادة خطوط الانتاج. اما مايخص اللقاح فالامر مختلف جدا وقد وصل الحد في بعض الدول الى محاولة مقاضاة بعضها البعض لمنع تصدير اللقاحات المنتجة. هذه الدول رأت ان شعوبها هي الاحق والاولى باخذ اللقاح وتمكنت دول اخرى بما تمتلك من موارد مالية ضخمة من شراء اعداد لا باس بها من اللقاحات المنتجة لمواطنيها.

وكلنا يعلم بان هناك بون شاسع في نسبة حصول التطعيم من دولة لأخرى وبالتالي انعكست هذه النسبة على اعداد الافراد المطعمين. الدول التي تمتلك القدرة المالية قطعت شوطا كبيرا في تطعيم شعوبها اما التي لا تمتلك القدرة المالية الله وحده اعلم كم نسبة التطعيم هي بين افرادها؟ والمؤكد انها نسب متدنية مقارنة بالدول التي اشترت جرعات باعداد كبيرة .

القدرة المالية والمكان الذي تنتج فيه التطعيمات ضد كورونا والشركات التي تنتج هذه التطعيمات كانت هي الفيصل في وجهة نظري في تحديد من يحصل على نصيب الاسد من اللقاحات المنتجة.

والسؤال الذي يجب ان يطرح هنا هل تبقى بعض الدول متفرجة و تنتظر ماتنتجه دول اخرى؟ وماذا عن الأمن الصحي لهذه الدول؟ هذا السؤال كان حاضرا في ليوان المديفر. هذه الاسئلة اعلاه تؤرق اي مجتمع لانها لا تقل اهمية عن الامن والامان الذي تنشده الشعوب قاطبة في اوطانها ولا تقل اهمية عن الامن المائي والغذائي وممكن للمرء ان يسال اسئلة اخرى منها ماذا لو تفشى مرض معد اخر يصعب معه توفير ماتحتاجه الشعوب من اساسيات لمحاربته؟

ماذا عن الادوية بجميع انواعها؟ وماذا عن المضادات الحيوية على وجه الخصوص؟ اذا للاجابة على هذه الاسئلة وغيرها نطرح سؤال محوري هام ماذا تحتاج الدول لتكتفي ذاتيا لتوفر لشعوبها الامن الدوائي والعلاجي وبالتالي ألأمن الصحي؟

السؤال كبير ويتطلب طرح جاد ورؤية واضحة من المختصين وصانعي القرار .

ولعلي اقول محاولا ألإجابة على السؤال اعلاه ان الامن الدوائي والامن الصحي بشكل عام لايمكن تحقيقه الا داخل الأوطان وبايدي وطنية . ولعل الدكتور التويجري اثلج صدورنا عندما قال ان هذا الموضوع مطروح وبقوة ولكني اقول ان الدول بحاجة الى بحث اساس Basic Research حتى يتسنى لها الحصول على الامن الصحي والبحث الاساس يتطلب الاتي :

1.بناء للانسان :

بمعنى استثمار طويل الاجل لبناء اجيال تتخذ من البحث العلمي اسلوب حياة ، هذه الاجيال عليها ان تتشرب البحث العلمي وتتنفسه ليل نهار ونحن هنا في المملكة العربية السعودية محظوظون بقيادة رشيدة اولت العلم والعلماء جل اهتمامها ، وما البعثات وحاضنات وكراسي البحث العلمي الا خير دليل على ماتوليه القيادة للبحث العلمي .ولعلي اقول ان من صميم رؤية 2030 (والتي في مجملها تريد نقلنا من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد المعرفي) وعامودها الفقري هو البحث العلمي . وهل الإقتصاد المعرفي الا نتيجة البحث العلمي ألأساس .

2.الاستثمار في البيئة العلمية :

بعد بناء الانسان يأتي دور الاستثمار في البيئة البحثية لكي يستطيع الباحث ان يجري بحوث في بيئة امنة جاذبة مريحة ،فعلى سبيل المثال الامراض المعدية (ومنها فيروس كورونا والدرن على وجه الخصوص) تتطلب تجهيزات من نوع خاص فيما يتعلق بوسائل السلامة وإلا اصبح مكان العمل مصدر عدوى للعاملين.

3.البحث العلمي الاساس والنفس الطويل :

البحوث العلمية الاساسية تتطلب وقتا طويلا حتى تؤتي اكلها ، وقد تستغرق بعض البحوث سنوات طويلة خصوصا البحوث المتعلقة بجسم الانسان وذلك بسبب التعقيدات والتداخلات المؤثرة على الجسم. لذلك علينا الصبر والاستمرار في البحث العلمي الاساس. وعلينا عدم ألإستعجال او تغيير اتجاه البوصلة حتى يبلغ البحث منتهاه فى اي موضوع كان. ولعلي استحضر قول احد العلماء عندما قيل له انت فشلت 99 مرة ولم تنجح الا بالمرة مئه. كانت اجابته انني تعلمت 99 طريقة لا تعمل ولا يمكن الوصول من خلالها. هي كذلك البحوث العلمية -لا تعمل وتحقق نتائج بالسرعة التى يتوهمها البعض .

4.الاستثمار المادي:

من البدهيات والمسلمات ان البحوث العلمية الاساس تتطلب استثمار مادي كبير وكبير جدا ،يصرف على التجهيزات ومواد واجهزة البحث العلمي وكذلك في دفع رواتب مجزية ومغرية للعلماء ومساعدوهم لدفعهم نحو صبر ومثابرة وعمل متواصل لكي يحققوا مايصبوا اليه . لعلي اشير هنا الى بعض الدول التى تستقطع جزء كبير من دخولها القومية للصرف على البحث العلمي.

التعاون:

لعلي ابدأ بمثال واضح وهو تعاون شركة بيون تك ألألمانية وشركة فايزر ألامريكية لتنجا للعالم ما اصبح يعرف بلقاح فايزر والذى لعب وما زال يلعب دورا محوريا فى إستراتجيات التحصين ضد كرونا. البحث العلمي ألأساس يتطلب تعاون بين الباحثين لكي تتظافر الجهود ويكمل العلماء بعضهم البعض. التعاون ديدن الدول السابقة فى البحث العلمي. واستشهد هنا ببعض الأوراق العلمية التى تنشر فى مجلات عالمية ذات مؤثرات عالية جدا. هذه ألأوراق فى الغالب تكون نتاج تعاون بين علماء ابحاث من عدة دول وقد يصل عدد الدول الى ما يزيد عن ال30 دولة ويزيد عدد الباحثين عن 70 باحث. هكذا تعاون ينتج بحث علمي رصين ويكون معدل اقتباسه عالي جدا. نعم التعاون بين علماء الوطن الواحد اولى واوجب. وعندما يتعلق الأمر بالامن الصحى ارى ان يكون هناك قوانين تسن لتؤصل وتؤطر وتشرعن التعاون بين الباحثين.

6.استراتيجية وطنية تحدد البحث العلمي:

ادعوا الى تاسيس ( ان لم يكن موجود) لجنة يناط بها بناء استراتجيات واولويات للبحث العلمي ألأساس. وبإعتباري متخصص فى ألامراض المعدية وبناء على معطيات ألأزمة الحالية – كرونا – استطيع القول بان يكون البحث فى ألامراض المعدية حجر الزاوية لأي استراتيجية وطنية. ادعم قولي هذا بما انتجه خبراء منظمة الصحة العالمية فى تقريرها الصادر فى 2019 بان ألأمراض المعدية سوف تنتشر ومنها المستجد ككرونا و منها ما سيعاود الظهور ومنها ما سيستخدم فى الحروب الجرثومية. فى هذا التقرير قال الخبراء بان هذه ألأمراض سوف تقضى على 80 مليون انسان ان لم نكن مستعدين. ما يقلقني هنا هو خوفي من ان يتم التركيز على مرض و ترك ألامراض الأخرى تستفحل. هذا القلق له ما يبرره حيث التقارير تشير الى ان الدرن عاود الظهو ر و حالات كثيرة لم يتم تشخيصها و بالتالي لم يتم علاجها بسبب تركيز المجتمعات على جائحة كرونا. الدرن اهمل فى بعض مناطق العالم مما ادى الى تراجع كبير اعادنا الى الوراء واصبح وضع الدرن ألان كما كان قبل ثمان سنوات. هذا الوضع ما هو الا دليل على الإحتياج الى استراتجية وطنية تبقى التركيز على جميع ألامراض المعدية التى تهدد صحة ألإنسان لسرعة انتشارها ولصعوبة علاجها. نعم من خلال الإسترتيجية نستطيع ان نحارب جميع الأمراض المعدية دون اغفال البعض لحساب البعض ألأخر.

7.تاسيس شركات لانتاج ماتحتاجه البحوث:

لا يخفى على احد ان البحوث الاساس تتطلب مواد كثيرة لا حصر لها ولا عد وتختلف هذه المواد باختلاف وطبيعية البحوث، فمن هذه المواد والتي يتم استهلاكها الانزيمات والاوساط الغذائية والكواشف بانواعها و الخلايا المعمرة CELL LINESوالكثير والكثير.

ومما يلاحظ ان معظم اذا لم يكن جميع هذه المواد تشترى من الخارج، والشراء من الخارج يدخل الباحث في دوامة الانتظار وخراب هذه المواد خلال عملية النقل وقد يكون للبعض عمر قصير لينتهي خلال نقلها وتخزينها وتخليصها من الجمارك والامور اللوجسيتية. ايضا عامل الوقت مهم جدا خصوصا في حدوث الجوائح من الامراض المعدية التي تحتاج وتتطلب سرعة استجابة وقد يفرض حصار على هذه المواد لتبقى داخل الدول المنتجة خلال الازمات.ماذكر اعلاه يتطلب وبصورة عاجلة انشاء تجمعات ومصانع قادرة على تلبية احتياجات البحث الاساس . هكذا توجه يوفر الوقت والجهد والمادة للباحثين بسرعة كافية تمكنهم من انجاز بحوثهم فى الوقت المناسب.وكذلك يوطن صناعة الكواشف والمواد في البلدان مما يوفر وظائف لابناء الوطن ويحافظ على زخم اقتصادي كبير اذا يتوقف تسرب اموال كبيرة جدا للخارج بسبب شراء ما يتطلبه البحث العلمي من الخارج ويسهم اسهامة اساسية في الأمن الصحي.

دمج وتفاعل مع اللجنة العليا للبحث والتطوير و الابتكار:

البحث الاساس ينتهي في الغالب الى منتج ذا قيمة صحية واقتصادية ، وازعم ان القيمة الاقتصادية هي العامود الفقري للجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار لذى ارى ان يكون هناك ارتباط وثيق بين مخرجات البحث الاساس واللجنة العليا لتتولى الاخيرة رعاية المخرجات العلمية ودعمها لتحولها الى منتج اقتصادي وفي نفس الوقت امن صحي.

الله اسال ان يديم على وطني امنه الصحى وان يكفينا شرورو ألأمراض بجميع مسمياتها وان يحفظ لنا ولاة امرنا.

ا. د. سهل بن عبدالعزيز الهاجوج

مختص فى ألمراض المعدية.