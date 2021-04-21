تمويل بسيولة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب للمواطن السعودي والمقيم

تمويل بسيولة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية وذلك بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل ، وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من أوائل شركات التمويل في المملكة والتي تلعب دور مهم وريادي في الاقتصاد السعودي وذلك من خلال تقديم منتجات تمويلية تلبي الاحتياجات المالية عن طريق عروض تمويلية بإمتيازات عديدة وبصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

تمويل بسيولة فورية بدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية للتمويل قرض شخصي بسيولة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالأضافة إلى خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تتناسب مع الإلتزامات المالية للعميل وتتماشي مع الراتب الشهرى للمتقدم بالطلب ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على تمويل بسيولة فورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. توفر الشركة السعودية للتمويل سيولة نقدية فورية من خلال هذا المنتج. يمكن للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل شخصي بمبالغ مالية تصل حتى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل. توفر الشركة السعودية التمويل بمبالغ مالية كبيرة تصل حتى 500 ألف ريال سعودي. تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يتميز تمويل الشركة السعودية بهامش ربح تنافسي من خلال هذا المنتج. توفر الشركة السعودية للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات.

كيفية التقديم على طلب تمويل الشركة السعودية بدون كفيل