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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للأفراد متاجر للتمويل .. رابط ومزايا التمويل الشخصي بدون كفيل في المقال التالي
يبحث عامة المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، عن تمويل شخصي للأفراد متاجر للتمويل ، أو أي شركة أخرى من غير البنوك، وذلك لعدة أسباب معروفه للجميع، وتقوم شركة متاجر التمويلية بتوفير العديد من التمويلات الميسرة للمواطنين والمقيمين سواء كانوا موظفين أو يعملون في القطاع الخاص، كما أن التمويل شخصي يترافق معه بعض المزايا أهمها مبلغ التمويل بدون كفيل ، وفيما يلي نتعرف على تفاصيل القرض الشخصي الجديد مع توفير التمويل وفترة الأقساط وغيرها.
تمويل شخصي للأفراد متاجر للتمويل
كما ذكرنا في مقدمة هذا المقال فإن التمويل الجديد لا يحتاج الى كفيل ونسبة المرابحة بحسب التقديرات الأولية تصل إلى 12% بالمئة، أما التي لا تكثر عن 20,000 ريال، فإن نسبة المرابحة، وبالرغم من أن الشركة توفر الـ تمويل بدون كفيل إلا أنها تختلف من حيث الشروط، بحيث تكون نسبة المرابحة 16% إذا كان بدون كفيل، والمبلغ الذي لا يكثر عن الـ 20 ألف ريال سعودي، فإن نسبة المرابحة لا تتعدى الـ 20 بالمئة.
ما هو مبلغ التمويل والدفعة المقدمة و فترة الأقساط
لم تحدد الشركة مبلغ التمويل أو حتى الدفعة المقدمة وتركتهم اختياريين، بحيث يتم كتابة المبلغ وبعدها حسابه عن طريق الحاسبة التقديرية للشركة، أما فيما يخص مدة دفع الأقساط فإنها تبدأ من ستة أشهر وتنتهي عند خمس سنوات، وبعد كتابة التفاصيل يجب التوجه إلى أيقونة حساب القسط والتقدم بالطلب.
ما هي آلية التقديم على تمويل شركة متاجر للأفراد
- أولا تسجيل الدخول في صفحة موقع شركة متاجر للتمويل
- بعدها في الخانة الأولى نكتب الاسم وفي الخانة الثانية كتابة الرقم الخاص بالشخص المستفيد من القرض
- الخانة الثالثة يوضع البريد الالكتروني
- الرابعة نضع رقم الهوية
- الخانة الخامسة يُكتب حجم مبلغ التمويل الذي يرغب الحصول عليه المستفيد
- بعدها كتابة الراتب ومن ثم الالتزام الشهري الإجمالي
- وبعدها نكمل باقي الخطوات المطلوبة منها جهة العمل واختيار المدينة ونوع الالتزام والفرع الأقرب لك، واختيار القطاع الذي تعمل فيه والوقت الذي يناسبك من أجل التواصل
- ثم قراءة الأحكام كافه ومن ثم الضغط على إرسال الطلب
- وبذلك يتم إرسال طلب وننتظر حتى يتم التواصل من قبل إدارة البنك.
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