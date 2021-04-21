قرض شخصي للشباب السعوديين والمقيمين والفئات محدودي الدخل بتسهيلات عديدة

قرض شخصي للشباب السعوديين والمقيمين؛ حيث نستعرض معكم أهم التمويلات التي تقدمها جميع البنوك والشركات السعودية التي تمنح تمويلات الي العملاء، كما نستدرج أهم التمويلات المناسبة للشباب في السطور القادمة.

توفر معظم البنوك السعودية تمويل شخصي خاص بالشباب والخريجين من الجامعات والمعاهد، حيث يوفره العديد من البنوك من أهمها بنك التنمية الإجتماعية، حيث قدمنا لكم في مقال سابق تفاصيل الحصول علي تمويل الخريجين والشباب بشرح تفصيلي، ولكن يشترط الحصول علي ذلك التمويل أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية وأن يكون مقيم بشكل دائم داخل الأراضي السعودية، كما يجب أن لا يزيد العمر عن الواحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن الخامسة وستون عاماً، ويجب أن يختر المتقدم مشروع من المشاريع التي يعرضها البنك علي العميل عند التقديم للحصول علي مبلغ 300 الف ريال سعودي للشباب يتم صرفهم طبقاً للشريعة الإسلامية.

أنواع القروض البنكية في المملكة العربية السعودية

يحرص دائماً المسؤليين بالمملكة السعودية علي توفير كافو الفرص والمستلزمات للشاب السعودي، وذلك من أجل مساعدة الشباب وتوفير لهم حياة كريمة بتحسين ورفع مستوى معيشتهم ومساعدتهم علي تخطي الكثير من المصاعب والعوائق، ولذلك فقد نعرض معكم أنواع التمويلات التي توفرها معظم البنوك السعودية، وهما: