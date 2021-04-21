كيفية التسجيل في منصة احسان ehsan.sa 1442 وتقديم طلب لسداد الديون والغارمين والايتام

كيفية التسجيل في منصة احسان ehsan.sa 1442 هو نظام متكامل تعمل أفكاره مع مجموعة من رجال الأعمال والأشخاص القديمة في المملكة لتطوير العمل الخيري وتوجيهه إلى المكان المناسب بما في ذلك مجموعات الأرامل والمدينين والأيتام الأكثر احتياجًا والمرضى، وكل من يحتاج المال، حيث تدرك المنصة أيضًا المساعدة التي يقدمها كل شخص والقيم الإنسانية التي يجب أن يمتلكها كل شخص، لذلك قام وزير الداخلية بدفع 5 ملايين ريال لدعم نظام العمل الخيري وتسهيل تسجيل حساب شخصي جديد على الموقع بحيث يمكنك التبرع لأي فئة من اختيارك من خلال عدة مناطق متاحة، كجزء من شفافية الوظائف، يمكنك أيضًا تتبع الزكاة أو أموالك من خلال التقارير الموجودة على المنصة، والتي يتضمن الكثير منها حاسبات الزكاة والتبرعات السريعة.

كيفية التسجيل في منصة احسان ehsan.sa 1442

يمكن لأي مواطن التسجيل في منصة إحسان للاستفادة من النعم والمكافآت الدائمة: ” أحسنوا إلى الله إن الله يحب المحسنين”، فهدف جمعية إحسان الخيرية تحسين أوضاع الفقراء والمحتاجين، وتعزيز القيم والروح الإنسانية للمحتاجين، طالما أنكم قادرون على توفيرها، فلا تتأخروا في تقديم المساعدة، كذلك دفع كبار السن في المملكة العربية السعودية مبالغ كبيرة من خلال الجمعيات الخيرية لدعم الأسر والسجناء، بما في ذلك وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وشاركوا بمبلغ 5 ملايين ريال، ومن بين الكيانات الأخرى مصرف الراجحي الذي تبرع بمبلغ 7 ملايين ريال، بالنظر إلى أن منصة إحسان تتيح للمتبرعين التبرع نيابة عن أفراد الأسرة، فهذا جزء من تعزيز السلوك الجيد والروابط الأسرية.

التسجيل في منصة احسان 1442

كما ذكرنا من قبل أن هذا نظام شامل للتعاون بين الشركة والحكومة والقطاع الخاص والمسؤولين ورجال الأعمال لدعم العمل الخيري وتعزيز تنمية القطاع غير الربحي مما يساعد على تقديم المساعدة لتحسين معيشة الناس، كذلك منصة إحسان الخيرية هي عبارة عن مجموعة خاصة بالأعمال الخيرية، وهي أول منصة تقدم خدمات اجتماعية من خلال التحول الرقمي، تابعوا معنا خطوات التسجيل في منصة احسان الخيرية.

خطوات التسجيل في منصة احسان كمستفيد

يجب عليك الدخول علي منصة احسان الخيرية .

. قم بالتسجل في المنصة بكافة البيانات المطلوبه منك بشكل صحيح.

مثل الاسم وكتابة البريد الالكتروني ورقم الجوال.

قم بكتابة رمز التحقق التي أمامك بشكل صحيح.

ثم قم بالضغط علي انشاء حساب وسوف يصبح لك حساب خاص بك في المنصة.

كيفية التسجيل في منصة احسان كمتبرع