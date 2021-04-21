وكيل الصحة: بعد 7.5 مليون جرعة.. كم من الأرواح أنقذها هذا اللقاح في المملكة؟

بلادي – الرياض :
تحدث وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الأربعاء، عن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة، وعن دور اللقاح في إنقاذ الكثير من الأرواح، موضحا الأعراض البسيطة والشديدة له.
وقال عسيري إن جرعات اللقاح في المملكة، التي تجاوزت 7.5 مليون جرعة حتى اليوم، هي ضمن الخطوات السريعة الواثقة نحو الخروج من الجائحة، وإنقاذ الأرواح وتخليص من يعانون في العناية المركزة.
ودعا إلى أخذ اللقاح واللحاق بالركب، موضحا أن الأعراض الجانبية؛ كارتفاع الحرارة والخمول وآلام العضلات والمفاصل والصداع الخفيف والمتوسط وألم وتورم الإبط بعد أخذ اللقاح، أمور متوقعة ولا خوف منها.
وأضاف أن الصداع الشديد المستمر والتشنجات وآلام البطن الشديدة وتورم الأطراف الحاد خلال أسبوعين من أخذ الجرعة الأولى أمور غير متوقعة، ويجب عندها استشارة الطبيب.
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