الشقيري يكشف عن مميزات الزراعة العمودية

بلادي – الرياض :

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم (الأربعاء)، مميزات تقنية الزراعة العمودية ومقومات التفوق الصناعي العربي، ومراحل تصنيع الدواء في سيمباكو.

والتقى الشقيري، خلال حلقة اليوم من برنامج “سين” على قناة mbc1، برئيسة مجلس إدارة مؤسسة مزرعة “جنا فارم”، مضر هاشم ناظر، التي أكدت أن الزراعة العمودية توفّر الظروف المناخية والبيئية المناسبة لنمو النباتات بشكل صحي وسليم.

وقال الشقيري إن تلك التقنية توفّر المساحة المطلوبة للمزرعة كي تنافس المزارع الكبرى، كما توفّر 90% من المياه المستخدمة في الزراعة العادية، ما يخفف من معدل الاستهلاك، الذي بلغ 70% في الخليج العربي.

كما وجّه رسالة للمتشائمين، بيّن فيها أن الدول العربية لديها مقومات التفوق العالمي في الصناعة، ضارباً مثالاً بتفوّق الصين في الصناعة لتكون ضعف إنتاج أمريكا خلال سنوات، حيث يمتلك الوطن العربي موقعاً استراتيجياً مهماً وثروات طبيعية وطاقات شبابية هائلة.

وظهر الشقيري مرتدياً زياً معقماً بالكامل داخل أحد معامل تصنيع الدواء في مؤسسة سيمباكو للأدوية، كاشفاً عن مراحل تصنيع الأقراص من بودرة من خلال جهاز معين، وجهاز آخر يقيس نسبة المعادن بها، وثالث مخصص للفراغات بين الأقراص عند تعليبها تمهيداً لتعبئتها بشكل آلي بالكامل.