بعد ارتفاع إصابات كورونا ونسبة المصابات.. استشاري يحذر من تجمعات النساء في هذه الأماكن

بلادي – الرياض :

حذر استشاري العناية المركزة بجامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق من أن هناك مشكلة كبيرة تحدث حاليًا في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهي التكدسات النسائية في الأماكن العامة.

وأوضح أنه لا بد للنساء أن يلزمن الحذر قليلاً خاصة عند الوجود في المساجد والأسواق، وبعد أن أعلن أن 50% من المصابين بالفيروس أمس من النساء، وأنه رغم أنهن يؤدين واجباتهن في البيوت إلا أن المشكلة تبدأ مع الخروج منه.

وأكد “توفيق” على ضرورة أن يكون التباعد الاجتماعي أقوى، كما أنه يفضل عدم اصطحاب أي من الأبناء إلى الأسواق، لأن تباعد المرأة عن ابنها أو أخيها سيكون صعبًا بسبب الروابط الاجتماعية التي تجعلنا قريبين من بعضنا البعض.