بلادي – الرياض :
تمكن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم (الأربعاء)، من إقفال فاتورة في “فرجت” بقيمة 5 ملايين ريال، لخمسيني مسجون منذ عام و3 أشهر.
ونشر المغرد نايفكو الفاتورة بطلب من ابنة السجين قصة والدها الذي دخل السجن بسبب كفالته لشخص بهذا المبلغ، ليجد تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل.
وبدأ الناس في تقديم التبرعات لصالح السجين، حيث أخذ المبلغ يتناقص تدريجيا نتيجة السداد، إلى أن اكتمل المبلغ خلال أقل من 14 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 14 ساعة.. مغردون يسددون مديونية سجين بقيمة 5 ملايين ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.