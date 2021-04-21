خلال 14 ساعة.. مغردون يسددون مديونية سجين بقيمة 5 ملايين ريال

بلادي – الرياض :

تمكن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم (الأربعاء)، من إقفال فاتورة في “فرجت” بقيمة 5 ملايين ريال، لخمسيني مسجون منذ عام و3 أشهر.

ونشر المغرد نايفكو الفاتورة بطلب من ابنة السجين قصة والدها الذي دخل السجن بسبب كفالته لشخص بهذا المبلغ، ليجد تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل.

وبدأ الناس في تقديم التبرعات لصالح السجين، حيث أخذ المبلغ يتناقص تدريجيا نتيجة السداد، إلى أن اكتمل المبلغ خلال أقل من 14 ساعة.