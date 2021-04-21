القبض على 4 أشخاص بالمدينة لمخالفتهم تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

بلادي – الرياض :
تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، من ضبط 4 أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، حسين القحطاني، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، كما تمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ونصّت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
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