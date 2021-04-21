حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.
كما توقّع أن تمتد تلك الحالة الجوية إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل والحدود الشمالية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها.
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