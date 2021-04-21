“الطيران المدني” تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المطارات والمنشآت التابعة لها

بلادي – الرياض :
شدد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، اليوم (الأربعاء)، على التقيد بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها.
وأوضح أن الهيئة تقوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بتكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أنه يتم ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية بقياس درجة الحرارة وتطبيق “توكلنا” وتعيين ضابط بروتوكول في كل منشأة وأكثر من 250 مراقبا لمتابعة الإجراءات الاحترازية.
ودعا الجميع إلى التمسك بالإجراءات الصحية الموصى بها من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة.
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