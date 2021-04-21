تركي الفيصل: علاقة المملكة مع أمريكا استراتيجية منذ أكثر من 80 عامًا

بلادي – الرياض :

أوضح رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل، أن علاقات المملكة مع الولايات المتحدة استراتيجية منذ أكثر من 80 عامًا رغم تلك الخلافات التي تبرز من حين إلى آخر.

وأكد خلال حديثه لبرنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، أن الإدارة الأمريكية عبرت عن اهتمامها باستقرار والدفاع عن حدود المملكة، كونها شريكًا مهمًا في مجال مكافحة الإرهاب والاقتصاد العالمي ومجالات أخرى.

وأشار إلى أن العلاقة بين الدولتين دائمًا في تطور ولا تبقى على ما هي عليه، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات تؤكد على قوة علاقة المملكة بأمريكا، من عدة جوانب اقتصادية واجتماعية.