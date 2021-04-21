“التجارة” تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة تويوتا “HILUX” لخلل في معزز الفرامل قد يؤدي لحـادث

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، عن استدعاء 4006 مركبات من نوع “تويوتا HILUX- ديزل” موديل عامي 2019 – 2020، وذلك لوجود خلل في معزز الفرامل.

وأوضحت أن ذلك الخلل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل أثناء القيادة، ما يزيد المسافة المطلوبة لتوقف المركبة واحتمالية خطر وقوع حـادث.

كما أوصت المستهلكين باتخاذ إجراءات التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، إضافة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.