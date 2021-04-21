بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، عن استدعاء 4006 مركبات من نوع “تويوتا HILUX- ديزل” موديل عامي 2019 – 2020، وذلك لوجود خلل في معزز الفرامل.
وأوضحت أن ذلك الخلل قد يؤدي إلى فقدان معزز الفرامل أثناء القيادة، ما يزيد المسافة المطلوبة لتوقف المركبة واحتمالية خطر وقوع حـادث.
كما أوصت المستهلكين باتخاذ إجراءات التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، إضافة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التجارة” تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة تويوتا “HILUX” لخلل في معزز الفرامل قد يؤدي لحـادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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