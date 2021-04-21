“الشقيري” يستعرض حاضر الصناعة والمشاريع الصغيرة الناجحة بالمملكة

بلادي – الرياض :

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم (الأربعاء)، موضوعات مختلفة متعلقة بمجال الصناعة وتحوّل المشاريع الصغيرة للمواطنين بالمملكة إلى مصانع ناجحة.

وتناول الشقيري، خلال حلقة اليوم من برنامج “سين” على قناة mbc1، مشروع “ريناز كوكيز”، حيث قام بزيارة القائمين على المشروع بمكة المكرمة، الذين لفتوا إلى أنه بدأ في مطبخ صغير وتحوّل إلى مصنع يوفّر العديد من فرص العمل.

وأوضحت مديرة المصنع مروة الجودة أن المصنع به 105 موظفين وموظفات، وينتج يومياً نحو 30 ألف قطعة كوكيز بمعدل 9 ملايين قطعة سنوياً، كما يوزع المنتجات على 200 نقطة بيع بالمملكة.

كما التقى الشقيري خلال الحلقة بمسؤولتين في مجال تطوير أعمال إدارة الخدمات اللوجستية، منتقلاً إلى سباق صناعي سعودي أرجنتيني تحتل فيه المملكة المركز الـ 20 عالمياً فيما تحتل الأرجنتين المركز العاشر.

وأضاف أن الصندوق الصناعي السعودي قدّم نحو 4.7 ألف قرض تتعدّى قيمتها 180 مليار ريال لتطوير الصناعة بالمملكة، لافتاً إلى أن كبريات الشركات كالمراعي وسابك تلقّت قروضاً تمويلية من الصندوق.