نتائج القدرة المعرفية قياس وطريقة الاستعلام عنها 1442 هـ

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عمر شويل - جدة نتائج القدرة المعرفية قياس وطريقة الاستعلام عنها برقم الهوية 1442 هـ ، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن نتائج اختبار القدرة المعرفية ( 2 ) اليوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضان 1442هـ الموافق العشرون من شهر إبريل2021م عبر موقع قياس الالكتروني برقم الهوية أو رقم السجل المدني ورمز التحقق، وذلك للوظائف الادارية المراتب السادسة والسابعة والثامنة، يهدف اختبار القدرة المعرفية على قياس القدرة اللفظية استخدام الكلمات بفاعلية وفهم معانيها في جملة أو فقرة أو نص مكتوب، وقياس الكمية من خلال معالجة المعلومات الكمية، ويعمل أيضًا على قياس القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستنباطي و الاستقرائي مع قياس القدرة على التكيف البصري من خلال الصور والأشكال الهندسية، حيث تم بدء الامتحان منذ ثلاثة أشهر مضت في شهر يناير 2021م.

نتائج القدرة المعرفية قياس وطريقة الاستعلام عنها برقم الهوية 1442 هـ

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالسعودية على موقعها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء عن نتيجة اختبار القدرات المعرفية، فقد تم تصحيح الاجابات والتأكد من نتائج الاختبار وذلك عن طريق المصحح الآلي بالرياض، مع ارسال النتيجة الأعلى لبعض الجهات المعنية الكترونيًّا في حالة الاختبار أكثر من مرة.

الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية 1442هـ

تستطيع معرفة نتيجة الاختبار قياس عن طريق عدة خطوات بسيطة وهى كالتالي:

الدخول على موقع قياس الالكتروني.

الالكتروني. إدخال رقم السجل المدني الخاص بالممتحن.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالممتحن.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة النتائج.

الضغط على نوع الاختبار من القائمة المُنسدلة، واختيار القدرات المعرفية العامة.

الضغط على أيقونة بحث.

حيث يُمكنك طباعة النتيجة مباشرة عقب الدخول عليها.

ارسال النتيجة على رقم الجوال

تقوم الهيئة العامة للتعليم والتدريب بإرسال النتيجة الخاصة بالممتحن عن طريق رقم الجوال عقب الإعلان عنها مباشرة، في حالة توافر رقم الهاتف في الهيئة.

الرقم الموحد الخاص بقياس

يمكنك أيضًا الاستعلام عن ما تريد معرفته عن نتائج القدرات المعرفية أو نتائج التحصيل الدراسي عن طريق الرقم الموحد لقياس 920033555