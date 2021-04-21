قرض بسيولة نقدية بدون تحويل الراتب وبالتقسيط حتى 60 شهر

قرض بسيولة نقدية بدون تحويل الراتب قرض شخصي توفره الشركة الوطنية للتمويل للعملاء بتسهيلات عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر بالإضافة إلى خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لتنفيذ الطلب ، وتعد الشركة الوطنية للتمويل من أكبر شركات التمويل في المملكة والتي تساهم بشكل كبير في مجال التمويل بالمملكة وتلعب دور ريادي فى القطاع الاقتصادي السعودي وذلك من خلال منتجات تمويلية مصممة بصيغة إسلامية تلبي الاحتياجات المالية لقطاع الأفراد وقطاع الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية.

قرض بسيولة نقدية بدون تحويل الراتب من الشركة الوطنية

الشركة الوطنية للتمويل أحد أهم شركات التمويل داخل المملكة والتي تقدم قروض فورية وسريعة لقطاع الأفراد وقطاع الشركات في المملكة العربية السعودية، وقد جاء القرض الفوري بدون تحويل الراتب أحد القروض الشخصية التي تقدمها الشركة لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات سهلة ومتطلبات بسيطة غير معقدة لتنفيذ الطلب، ويتمتع المواطن السعودى والمقيم أيضاً بعدة مزايا عند التقدم بطلب قرض الشركة الوطنية ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح تلك المميزات