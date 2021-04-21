امتلك سيارتك الجديدة مع بنك الرياض بدون رسوم إدارية أو تحويل راتب

امتلك سيارتك الجديدة مع بنك الرياض، مع قدوم شهر الخير فان بنك الرياض السعودي يقدم فرصة عظيمة للسعوديين بامتلاك سيارة الأحلام أو حتى تجديد سيارتك القديمة بشروط غاية في اليسر والسهولة ومميزات لن تحصل عليها سوى من خلال عروض بنك الرياض في شهر الخير ( يعطيك خيرها )، والجدير بالذكر أن بنك الرياض هو من أشهر المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط يهدف إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية لعملاؤه من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بهدف تقديم خدمة متميزة وشروط ميسرة للحفاظ على القاعدة الخاصة به من العملاء المميزين والعمل على اكتساب المزيد من خلال تقديم الخدمات المصرفية المتعددة وتقديم القروض المتنوعة.

شروط ومزايا عرض التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض:

مع عرض يعطيك خيرها في شهر الخير امتلك سيارتك الجديدة مع بنك الرياض من خلال بنود ميسرة للغاية وفق الشريعة الإسلامية بدون دفعة أولى أو رسوم إدارية.

المزايا التي يتمتع بها:

تصل مدة التمويل حتى 60 شهر.

يسري العرض على عملاء البنك ابتداءً من راتب 4000.

بدون تحويل راتب لموظفي القطاع الحكومي براتب معتمد يبدأ من 6000 ريال سعودي.

بدون تحويل راتب لموظفي القطاعات الخاصة براتب معتمد يبدأ من 8000 ريال سعودي.

هذا العرض التمويلي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متاح للعملاء السعوديين والمقيمين داخل الأراضي السعودية من جنسيات أخرى.

يصل قيمة التمويل المالي لهذا العرض حتى 500.000 ريال.

كما توجد تغطية تأمين شاملة.

كما يمكنك الاستفادة من هذا العرض اكثر من مره بحد أقصى 3 مركبات.

فترة العرض وكيفية التقديم عليه:

يمكنكم التقديم على هذا العرض التمويلي والاستفادة منه من خلال طريقتين وهما؛

التقديم أون لاين من خلال الصفحة الرسمية للبنك. من خلال الاتصال على 8001242020.

وقد أوضحت إدارة البنك أن هذا العرض ساري حتى 12/5/2021.