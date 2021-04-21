إصدار رخصة القيادة في السعودية تعرف على شروطها والرسوم وخطوات التقديم

إصدار رخصة القيادة في السعودية اصبح من الأشياء التي تتم في غضون وقت بسيط وهذا يرجع إلى موجة التطور الكبيرة التي تنتهجها الحكومة السعودية والتي تدخلها علي كافة قطاعات الدولة وجعلها تعمل بشكل إلكتروني، وهذا بدور ينعكس على الخدمات الحكومة التي تقدم للمواطنين في المملكة، كما هذا أيضا يجعل السعودية في الصفوف الأولي في الدول المتقدمة في الوطن العربي والشرق الأوسط ولا نبالغ اذا كلنا في العالم، وتكون هذه الخدمات المقدمة تهم المواطن السعودي والوافد المقيم علي الأراضي السعودية ومن بين هذه الخدمات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين في المملكة تأشيرة الخروج والعودة بعد إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على رخصة قيادة في المملكة

وتقدم الحكومة السعودية جل خدماتها من خلال منصات إلكترونية علي شبكة الأنترنت، ومن اهم هذه المنصات الإلكترونية التي تجمع اكثر من 270 خدمة هامه منصة ابشر الإلكترونية ومن بين هذه الخدمات خدمة تجديد استمارة السيارة وهي جزء لا يتجزأ من الخدمة التي نتحدث عنها اليوم والتي سوف نشرح تفاصيلها خلا السطور القادمة.

اجتياز الاختبار النظري في مدارس تعليم القيادة التي تشرف عليها الإدارة العامة للمرور.

اجتياز اختبار القيادة بمدارس تعليم القيادة.

ويُعفى منه من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية سارية ومعترف بها من الإدارة المختصة بالمملكة.

تتأكد الإدارة من صحة الرخصة التي يحملها والتي يرغب باستبدالها من خلال إجراء تقييم للقيادة.

أن يتم المتقدم 18 عاماً.

إجراء الكشف الطبي.

دفع الرسوم.

خطوات إصدار رخصة القيادة في السعودية

واصبح الحصول علي رخصة القيادة في المملكة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مديرية الأمن العام حيث تمكن المستفيد من إصدار رخصة القيادة بطريقة سهله وميسرة من خلال اتباع خطوات بسيطة ومحددة وهذه الخطوات هي: