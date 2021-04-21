نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنصة الوطنية للتبرعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1442 في المقال التالي
المنصة الوطنية للتبرعات التي دشنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من المنصات الهامة التي تسهل عمليات التبرع وإيصال المتبرع بصاحب الحاجة في أماكن المملكة المختلفة والتي تعني بتقديم التبرعات وزكاة الفطر والصدقات المتنوعة في شهر رمضان المبارك.
المنصة الوطنية للتبرعات
يتمكن المتبرع من الدخول على منصة تبرعات التابعة لوزارة الموارد البشرية والقيام بالتبرع من خلال عدة خطوات منها:
- التوجه إلى منصة تبرعات الإلكترونية
- الدخول على أيقونة حساب جديد من أعلى الصفحة الرئيسية.
- كتابة البيانات ومنها الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف
الضغط على استمرار وكتابة كلمة مرور خاصة بالمستفيد ورمز التحقق وتفعيل الحساب.
- يتم الدخول على المنصة واختيار فرص التبرع كما يمكن القيام بالتبرع السريع.
الفرص المتاحة للتبرع على منصة تبرعات
تتيح المنصة العديد من الفرص التي يمكن التبرع من خلالها ومنها الزكاة، والدقات، وسلة رمضان، وزكاة الفطر، وكفارة الصيام وغيرها من أوجه التبرع التي يمكن الاستعلام عنها من خلال المنصة وفرص التبرع.
كيفية التبرع على منصة تبرعات
- يتم الدخول على منصة التبرعات واختيار الجهة التي يتم التبرع لها ثم الضغط على كلمة إضافة.
- الانتقال إلى إتمام التبرع وكتابة قيمة التبرع المطلوبة وكتابة رقم الهاتف الجوال.
- يتم الضغط على تبرع واختيار طريقة السداد.
أهداف منصة تبرعات
- تهدف منصة تبرعات إلى أن توفر الوقت والجهد وتقديم الخدمات الخاصة بالتبرع في مكان ومنصة واحدة حتى يسهل عمليات التبرع على الجميع،
- تساعد المنصة الجمعيات الخيرية على الوصول إلى مستحقي الدعم والمساعدة.
- يتم صرف موارد الزكاة والصدقات في مواضعها.
- تعمل على إشراك المجتمع السعودي في نوع من التكافل المادية والمعنوي.
- الإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتخضع للجنة تقوم بالإشراف عليها لتحقيق المصداقية والشفافية اللازمة.
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