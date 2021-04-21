نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في جدارة عبر منصة مسار للوظائف الإدارية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في جدارة لوظائف الخدمة المدنية بالمملكة عبر منصة مسار، فإن نظام جدارة للوظائف عبارة عن منظومة حكومية لتوظيف المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما قامت جدارة بالتوضيح سابقا أن منصة مسار الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية تعتبر كبديل لمنصة جدارة بوزارة الخدمة المدنية، حيث أن وزارة الخدمة المدنية تعلين عن وظائف إدارية للمواطنين من الجنسين الرجال والنساء، فسوف نوضح من خلال موقع ثقفني خطوات التسجيل في منصة جدارة الإلكترونية.

منصة التوظيف الإلكترونية

إن منصة جدارة عبارة عن منظومة للتوظيف حكومية تابعة لوزارة الموارد البشرية الاجتماعية، يتمكن من خلالها المواطنين بالقيام في التسجيل بأي وظيفة عامة أو إدارية في أي جهه من الجهات الحكومية في كل أنحاء المملكة، ولذلك لمن لديه رغبة في الالتحاق بأي وظيفة يجب عليه التسجيل في نظام جدارة الإلكتروني.

شروط رابط التسجيل في جدارة

وضعت وزارة الخدمة المدنية شروط تسجيل المواطنين في المنظومة بالمملكة العربية السعودية، وأكدت الوزارة أن هناك شروط أخري للوظائف التي يعلن عنها لابد من توافرها بالمواطنين للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية سواء عامة أوإدارية أو تعليمية، كما أن المنظومة تقدم خدماتها مجانيا وتستمر في العمل علي مدار أيام الأسبوع، وشروط التسجيل فيها كالتالي:

أن يحمل المواطن المتقدم الجنسية السعودية.

يكون المتقدم حاصل علي شهادة البكالوريوس أو ما أعلي من ذلك.

رابط التسجيل في جدارة عبر مسار

ذكرت الوزارة رابط وطريقة التسجيل في منصة جدارة الإلكترونية الحكومية، فالتسجيل في المنظومة يكون من خلال عدة خطوات بسيطة عبر موقع مسار الإلكتروني، وللاستفادة الباحثين عن العمل من خدمات جدارة، فلابد من أتباع الخطوات كالتالي:

الدخول علي رابط مسار الإلكتروني للتوظيف.

الضغط علي اختيار تسجيل جديد.

إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

يقوم المواطن بتحديد نوع الجنس ذكر أم أنثي.

كتابة رمز التحقق ثم الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.

ألية استخدام جدارة للتوظيف

ذكرت وزارة الخدمة طريقة أستخدام خدمة موقع مسار للتقديم علي الوظائف الإدارية أو العامة المعلن عنها، الطريقة المتبعة تكون كالتالي: