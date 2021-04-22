نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في وظائف جدارة الخدمة المدنية رابط وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في وظائف جدارة 1442، حيث هناك الكثيرون من أبناء المملكة يتساءلون عن كيفية التسجيل في وظائف جدارة؟ وربما تتزايد عمليات البحث على طريقة التقديم في وظائف جدارة لأنها من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم تسهيلات عديدة للشباب للحصول على الوظائف المناسبة في مختلف التخصصات سواء تعليمية أو إدارية أو غير ذلك، وفقا لبعض القواعد والشروط التي يجب مراعاتها قبل بدء التقديم في نظام جدارة.

حيث يعد نظام جدارة من افضل الأنظمة المتكاملة التابعة إلي وزارة الخدمة المدنية والذي يهدف إلي توصيل طلبات التوظيف الخاصة بالمواطنين إلي القطاع الحكومي عبر الأنترنت من أجل التحاق المتقدم بالوظيفة المناسبة له، كما يتميز نظام جدارة بالشفافية والمصداقية العالية.

خطوات التسجيل في وظائف جدارة الخدمة المدنية

يستطيع أي شخص من أي مكان داخل المملكة وخارجها التقديم في وظائف جدارة عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات البسيطة والتي جاءت كالتالي:



التوجه مباشرةً إلي موقع جدارة الإلكتروني.

تسجيل بيانات الدخول والتي أهمها (رقم المرور، رقم الهوية الوطنية، رقم التحقق المرئي).

تحديد بيانات الجنس (ذكر أو انثي).

النقر علي كلمة دخول.

الضغط على أيقونة “ارغب بالتقديم على وظائف جدارة”.

عليك في هذه الخطوة القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة للتقديم على الوظائف.

النقر على كلمة (إضافة) منها عليكم بتحديد رغبات المتقدم.

النقر على كلمة حفظ.

إلي هنا قد انتهيت من خطوات التسجيل في وظائف جدارة.

طريقة التقديم على وظائف جدارة الإدارية

إذا كنت ممن يرغب في الحصول على وظائف إدارية يمكنك الآن الدخول على رابط وظائف جدارة ومنه عليك بالضغط على تسجيل جديد ومن ثم إتباع التالي:

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

النقر على الوظائف الإدارية.

مراجعة شروط هذه الوظيفة جيداً.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على تسجيل الطلب.

كما يمكنك أيضاً الوظائف التعليمية من خلال إتباع نفس الخطوات السابقة مع الضغط على الوظيفة التعليمية بدل من الوظيفة الإدارية.

شروط التقديم في وظائف جدارة

يتمكن المتقدم من الالتحاق بالوظيفة المناسبة له إذا توافق معه 5 شروط هامة جاءت كالتالي:

ينبغي علي المتقدم النجاح في المقابلة الشخصية. يجب أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات أو المعاهد المعتمدة رسميا بالمملكة. يجب أن تكون الأوراق والمستندات التي تم أرفاقها ليس بها أي أخطاء. ينبغي أن يكون المستفيد قد اجتاز الامتحان المهني. الحصول على شهادة معادلة إذا كان الخريج قد تحصل على الشهادة من دولة أخري.

متطلبات التوظيف عبر جدارة

تبدأ خدمة التوظيف الإلكتروني عبر منصة جدارة بعد اكتمال الشخص التسجيل في الوظائف المناسبة للشخص والتي تتطلب توافق الشروط التي حددتها المنصة مع الشخص المتقدم والتي ذكرناها في الفقرة السابقة إضافة علي ذلك الشروط هي أن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 17 عام وان يكون ممن يحملن الجنسية السعودية أيضا.

في الختام نتمنى لكم الحصول على الوظيفة المناسبة لكم ونحن بدورنا سنحاول جاهدين مساعداتكم في صندوق التعليقات اكتبه ما تريد وسنحاول جاهدين الرد عليكم أسفل مقالنا هذا خطوات التسجيل في وظائف جدارة وزارة الخدمة المدنية.