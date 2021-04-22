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عمر شويل - جدة خطوات نقل كفالة العامل المنزلي عن طريق الجوازات السعودية حدَّدت المديرية العامة للجوازات خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية ردا على استفسارات الكثير من المواطنين، وقد جاء الرد من قبل الجوزات السعودية عن طريق حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة أنَّ خطوات نقل خدمات العامل المنزلي تتمّ عبر تطبيق أبشر، كما أوضحت المديرية العاملة الجوازات السعودية أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة 3 أشهور للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وقد وضح أن خدمة بلاغ التغيب للعمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من بلاغ التغيب تسجيل هروب آليًّا.



خطوات نقل كفالة العامل المنزلي عن طريق الجوازات السعودية

وضعت المدرية العامة للجوزات السعودية عدد من الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية نقل كفالة العامل المنزلي، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

أن يقوم الكفيل بالدخول إلى تطبيق أبشر أفراد. قم باختيار الجوازات من قائمة الخدمات. عليك تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين. إدخال معلومات صاحب العمل الجديد وتاريخ الميلاد. إدخال رقم التحقق المرسل على الجوال المسجل لدى الجوازات ثم أنقر علي زر تأكيد. وأخيرا سوف يصل رسالة لصاحب العمل الجديد.

طريقة تجديد الإقامة في السعودية

قامت وزارة الداخلية السعودية بتشغيل منصة أبشر الإلكترونية، والتي يمكن للمقيمين داخل المملكة السعودية من خلالها الحصول على خدمة تجديد الإقامة، و يتم تجديد الإقامة من خلال الخطوات التالية :

أن يقوم الوافد بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية . قم باختيار أبشر أفراد. عليك بكتابة اسمك وكلمة المرور الخاصة بك في المكان المخصص له. قم بكتابة الكود المرئي للتحقق بكل دقة. انقر على أيقونة تسجيل الدخول. عليك باختيار الاستعلامات الإلكترونية،ثم اختار الجوازات. قم بالضغط على خيار تجديد الجواز. اكتب رقم الإقامة الخاص بك والكود المرئي، ثم أنقر على كلمة عرض . وأخيرا سوف يظهر لك صفحة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالمقيم ومدة سريان الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة2021 في المملكة

قامت الإدارة العامة للجوازات السعودية بوضع رسوم الإقامة داخل المملكة السعودية للمقيمين، وهي كالأتي :

وضعت الجوازات الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة للعمالة المنزلية والتي تكون في حدود 500 ريال سعودي. كما وضعت الإدارة العامة للجوازات السعودية الرسوم الخاصة بالتجديد للأفراد العاملين حوالى 650 ريال سعودي. في حالة تجديد الإقامة للمواليد أو التابعين من خارج المملكة السعودية تصل قيمة الرسوم إلى 200 ريال سعودي. إذا أراد الوافد تغير مهنته ودفع رسوم تجديد الإقامة، يقوم الوافد بدفع 1000 ريال سعودي .

والجدير بالذكر أنه جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر تويتر هل يمكن نقل كفالة سائق خاص، كما أن الجوزات توضح خطوات وشروط تجديد الإقامة 2021 ورسومها.