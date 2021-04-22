نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب ذهب البنك الأهلي بالمملكة بكل سهوله وبأرباح مثيره لجميع المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب ذهب البنك الأهلي، تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للبنك الأهلي التجاري عبر مواقع التواصل بالمملكة العربية السعودية، كما أن البنك اعلن أيضا علي باقة من العروض مثل عروض تمويل الأهلي الشخصي واعلن أيضا عن فتح حساب جاري إلكترونيا والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان أيضا علي منتج القسط المرن، كما أن البنك الأهلي يوفر جميع احتياجات المواطن من تمويلات وخدمات إلكترونية تمكن المواطن من استخدامها إلكترونيا.

فتح حساب ذهب الأهلي

اعلن البنك الأهلي التجاري السعودي عن فتح حساب ذهب والتي تمكن المواطنين السعوديين من فرص الادخار ومساعدتهم علي الاستثمار من خلال فتح حساب ذهب البنك الأهلي لجميع أفراد المملكة، كما أن البنك عمل علي تحديد موعد للبيع وهو يوم الاثنين والجمعة من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية واعلن أيضا أن الحد الأدنى للصفقه هي 10 جرام ذهب وتتم الصفقات بمضاعفات 10 جرام ذهب.

مميزات فتح حساب ذهب

اعلن البنك الأهلي التجاري عن مميزات حساب ذهب البنك والتي تتضمن باقة من اهم المميزات والتي تميزه عن باقي العروض التي تم أطلاقها في بداية العام، وهذه المميزات تكتمن في الأتي:

المنتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

سهوله فتح الحساب بكل سهوله.

أسعار تنافسيه للذهب.

تمكين العميل من البيع أو الشراء أو سحب السبائك الذهبية.

العملة التي يتم التعامل بها الذهب وليس نقود.

تمكين العميل أيضا من من تعامل الحساب عن طريق الأهلي أون لاين والأهلي موبايل.

رسوم فتح حساب ذهب الأهلي

اعلن الأهلي التجاري عن الرسوم الخاصة بفتح حساب ذهب الأهلي وسوف نقوم بشرحها لكم من خلال الأتي:

رسوم التخزين

يتم حساب الرسوم علي متوسط الرصيد الشهري.

يتم تسديد الرسوم شهريا.

الأسعار لا تشمل ضريبه القيمة المضافة.

رسوم النقل

اعلن البنك الأهلي أيضا عن رسوم النقل وهي:

250 ريال لكل سبيكة يتم نقلها من الخزينة الرئيسية للفروع.

الرسوم لا تشمل الضريبة المضافة أيضا.

وكما اعلن البنك أيضا علي انه يوجد ذهب عيني به نظرا للعملاء الذين يريدون بيعه وأشار أيضا علي انه لا توجد رسوم علي أسعار البيع والشراء والسعر يكون الحقيقي من اجل الصفقة واعلن أيضا البنك انه لا يفرض ضريبه مضافه علي الذهب الخالص وتكون القيمة 15% علي رسوم الخدمات الخاصة مثل رسوم التخزين ورسوم النقل ولا يقبل الحساب الودائع الخارجية وتكون المعاملات من خلال الحساب الشخصي الداخلي.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قد قمنا بشرح حساب الذهب البنك ومميزاته والتي يمكن للمواطن بفتح حساب من خلال الذهاب إلي احد فروع البنك بالسعودية.