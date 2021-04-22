نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرور السعودية | نعرض تفاصيل الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن من خلال موقعنا ثقفني الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في المملكة العربية السعودية، حيث من المعلوم أنه تضع الدول قوانين تتعلق بالأنظمة المرورية، للحد من ظاهرة التعديات وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال تلك القوانين، كما يؤخذ في الاعتبار بعض النقاط الهامة عند تقنين تلك القوانين، مثل الطبيعة الخاصة للشوارع السرعات المقررة لكل من الطرق السريعة والطرق الداخلية السُكّانية.

وعليه فتختلف قيمة الغرامات باختلاف نوعية المخالفة، حيث قد يصل الأمر عند ارتكاب بعض المخالفات إلي عقوبة الحبس، وبناء على ذلك حرصنا أن نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات الهامة المتعلقة بهذا الصدد والذي بإمكانكم التعرف عليها من خلال قراءة هذا التقرير.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية- 1442هـ

في البداية وجبت الإشارة إلى بعض من أمثلة المخالفات المرورية، والتي عند ارتكابها قد تضع صاحبها تحت طائلة عقوبتها، والتي تتمثل في التالي:

قيادة المركبة بدون إصدار لقائدها ترخيص من الجهه المختصة بذلك، أو عدم تواجدها معه عند طلب فحصها من قبل رجل المرور.

القيادة في حالة تعاطي المخدرات، أو شرب المواد الكحولية.

عدم تركيب اللوحة المعدنية في المكان المخصص لها في السيارة.

القيادة تحت آي ظرف في الإتجاه العكسي.

تخطي اشارات المرور، على الوجه غير المسموح به.

القيادة بسرعة كبيرة في المناطق المقرر لها السير بسرعة محددة قانوناً، مثل الأماكن التي بها مؤسسات أو شركات أو مدارس أو مناطق سكنية.

ذيادة السرعة لتخطي المركبات.

عدم تسجيل التغييرات التي وقعت على السيارة، مثل تغيير لونها.

رابط موقع معرفة مخالفات المرور 1442هـ:

أطلقت وزارة الداخلية في المملكة الموقع الإلكتروني أبشر ، والذي يُتيح للمواطنين من مُلاّك السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، أو بأرقام اللوحة المعدنية للمركبة، وجاء ذلك في إطار التيسر على كافة المواطنين، ورؤية المملكة 2030 لتحقيق وتفعيل أنظمة التحول الرقمي في جميع المجالات الحكومية، وتوفيرًا كذلك للجهد وتخفيف الازدحام على الموظفين في المؤسسات الحكومية، وأهم ما يجعل هذا الموقع متميزاً أنه يسمح الاستعلام عن المخالفات على مدار اليوم، وعلى ذلك فيُمكنك الاستعلام ومتابعة تقارير المخالفات عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الرقمية، واتباع كافة الخطوات الأتيه لإتمام عملية الاستعلام بنجاح:

في البداية على المستعلم الدخول على رابط الموقع الرسمي لموقع وزارة الداخلية ومن خلالها يتم تحويلك إلي منصة أبشر.

ثم إختيار خدمات المرور.

ثم اختيار خدمة الاستعلام.

ثم اختيار خدمات المركبات أو رخص القيادة الشخصية.

بعد ذلك قُم بكتابة البيانات بعناية شديدة في الخانات المخصصة لها.

وأخيراً الضغط على أيقونة عرض المخالفات المرورية المسجلة.

أسعار المخالفات 1442هـ:

حددت الحكومة السعودية القيمة المالية للغرامات التي سوف تسجل على المركبات، حيث تختلف بإختلاق نوع المخالفة المرتكبة، وتم تقسيمها إلى فئات، ومنها: