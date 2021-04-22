هذا أنا … بقلم فؤاد بن عبدالرحمن الجهني :

مرحباً أحبتي … في كل مكان وفي أي زمان يخرج لنا من يتشدق بالحكمة … يخرج لنا من يصدر الاحكام علينا … دون وجه حق … !!!

يخرج لنا من كل الاركان أشباه من بشر … يسطرون معنى لنقص شديد … في العلم والمعرفة … !!!…

ومن جديد … يظهر ذلك في رأي أعوج … ومنهجً ركيك … لا طعم له ولا لون ولا رائحة … يفتقر إلى … أدنى أدنى … مستويات الرتابة في مهنية ضحلة … كسوادً مظلم يجتاحه سواد…!!!…؟؟؟…

يخرج لنا من يحرص على نقد الغير بلا فكر ولا حتى قدرة … أو حتى اقتدار … لا مضمون يغني ولا مفهوم يرضي … وليبقى المعنى فقط …((… النقد من أجل النقد …))…!!!…؟؟؟

لتجد نفسك في نهاية المطاف … تردد (( لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )) … !!!…

ثم تناجي الخالق جل في علاه بتلك الدعوات لهم … اللهم نسألك لهم ولنا الهداية …!!!…؟؟؟…

عجباً … وكيف نمضي وأنا من كنت ضد مقولة … (( … القافلة تسير … و …!!!…؟؟؟ ))… لكني اليوم أرددها … عن قناعة مطلقة … لإن الوقوف أمام تلك الآراء مضيعة للوقت وتندني للفكر … وضآلة … حقيقية …!!!…؟؟؟…

وقد … يصادف هذا المقال نوعً من التعنت الفكري لدى البعض … لكنه عندي هو موقف حازمً وحاسم … لا نقاش فيه … وهو بمثابة … رأي صارخ لردة فعل … تستحقها تلك العقول … وما نطقت به تلكم الالسن …!!!…؟؟؟…

الحكاية …

(( … بلغني الخبر الأكيد أيها الرشيد أن ثمة أقوال … وأفعال … تدور في فلك الكارهين المهتمين بنقد الأشياء … (( دون النظر إلى أنفسهم …))…!!!… وليتهم يفعلون …!!!…؟؟؟…

بلغني حول كل فعل تفعله أو قولً ينطق به لسانك … أنك لن تستطيع معهم ولهم ومن أجلهم … بقاء …!!!…

فتكون … بين خاطرة وخاطرة وعلى عتبات حرفً من ظهيرة يوم شاق … تاه الكلام فيه وضاع الخصام … !!!… وراح السؤال الذي حضر ورحل في طيات الزحام … !!! …

ثم ما لبث أن تمحور في مخاض النفس ليكبر وينضج بمولودً على شاكلة … (( بركانً من خمول وكسل أصله صهً يافتى ))… اخرس لا ينطق … اصنج لا يسمع … لا يملك من امر نفسه لنفسه شيءً … سوى ما وضع لنفسه … (( فقط )) … مجرد اجتهاد لا مغزى منه غير أن يتحدث الناس عنه …!!!…؟؟؟… وبذلك اصبح … (( أنا ))…!!!…؟؟؟

فيا أيها الفتى … فيا أيتها الفتاة …

(( إن … أنا… وأنت وهم ونحن … ))… !!!… كنا على نقيضً من نقيض …!!!…

فلم لا أضع التاج فوق رأسي … حيث احب …!!!…

فلم لا احترم واقدر ذاتي ولا اسميه غرور …!!!…

فلم وليت ولعلني ولعلهم وياليتهم …!!!…؟؟؟… لم لا (( نترك كل تلك الأشياء )) …!!!…

وببساطة مطلقة … (( اقول )) …

من لعله يرى لي قدرً وقيمة ومكانة إن كنت بلا هدف … !!!…

هذا أنا حيث أرى ولم ولن اكترث لمن قال أنه ليته أو لعله فعل أو قال أو عمل …!!!…؟؟؟…

هذا أنا كما أريد كما احب … وكما استطيع … هذا أنا لي هدف … لي مكان … لي وجود … لي سمع وبصر … وأحسب أني إن شاء الله على بصيرة …!!!…

(( … ختام في رسالة … ))

طويل أو قصير أبيض أحمر أسمر ولا أسود … أنت في المبتدأ ((إنسان )) … كون إنسان ولا شيء غير ذلك … ليصبح لك كيان … وبس …!!!… والسلام …