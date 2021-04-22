خطوات التسجيل في وظائف جدارة 1442

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في وظائف جدارة يبحث عنها الكثير من المواطنين من أجل أن يقوموا بالتقديم على الوظائف المتاحة على الموقع الإلكتروني من خلال الإنترنت، وذلك بعد أن قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن وجود الوظائف الشاغرة في كثير من الهيئات الحكومية أو الوزارات، وبشكل خاص لأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بفتح باب التقديم، ويمكن بسهولة التسجيل في وظائف جدار من خلال قراءة مقالنا هذا.
خطوات التسجيل في وظائف جدارة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قامت بإطلاق رابط تسجيل الدخول عبر جدارة على الإنترنت، من أجل أن يستطيع المواطنين بسهولة أن يقوموا بالتقديم على الوظائف المتاحة في الفترة الحالية من خلال شبكة الإنترنت بشكل إلكتروني، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال النقر هنا.
- يتم اختيار نظام جدارة وتسجيل الدخول.
- يتم كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة عالية.
- ثم بعد ذلك البدء في البحث عن أي وظائف شاغرة.
- من أجل التقديم على أي وظيفة موجودة على الموقع يجب أن يتم ملئ النموذج المطلوب لها، وكذلك رفع كافة المستندات والأوراق.
نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني 1442
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قدمت وما زالت تقدم خدمات متميزة من خلال النظام الإلكتروني جدارة الذي يتم من خلاله إتاحة التقديم للوظائف في الوزارات المختلفة.
حيث يتم الإعلان بشكل دوري عن الوظائف الشاغرة في مختلف الهيئات والوزارات، ويتم التقديم من خلال جدارة بشكل إلكتروني.
التسجيل على جدارة الإلكتروني
يمكن التسجيل في نظام جدارة الخاص بالتوظيف في المملكة العربية السعودية من خلال بعض الخطوات التالية:
- الدخول على نظام جدارة الإلكتروني من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كتابة رقم الهوية الوطنية للمستخدم في الخانة المخصصة لذلك.
- يتم كتابة تاريخ الميلاد هجريًا.
- يتم كتابة ستة أرقام خاصة بصورة التحقق الرمزي.
- يتم النقر على خيار استمرار.
- يتم فتح تبويب جديد يكون فيه بيانات المتقدم الشخصية، وذلك من خلال قاعدة المعلومات من واقع الهوية الوطنية المسجلة.
- يتم مطابقة البيانات الظاهرة للشخص مع بياناته، وإذا لم تظهر تلك البيانات فيجب التأكد من صحة رقم الهوية، وأنه قد تم كتابتها بشكل صحيح.
- يتم بعد ذلك ملئ الخانات الأخرى من المعلومات مثل الحالة الصحية، وإذا كان هناك إعاقة يتم ذكرها.
يتم ملئ الخانات المتخصصة عن طرق التواصل مع المتقدم.
- يتم كتابة الشهادات العلمية أو الدرجات العلمية.
- هناك بعض الأسئلة يقوم بطرحها النظام يجب الإجابة عليها.
- ثم يتم ملء الخانة الخاصة بمهارات المتقدم، ثم كتابة كلمة المرور، ثم إعادتها من أجل التأكد من تطابقها.
- يتم بعد ذلك اختيار موافقة والتعهد بأن كافة البيانات التي تم تسجيلها صحيحة.
- ثم الضغط على حفظ.
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