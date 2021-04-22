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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور التعليمي عام 1442 هجريا برقم الهوية في المقال التالي
نظام نور التعليمي من افضل واقوي الأنظمة التعلمية، أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الأمس يوم الأربعاء الموافق 2021/4/21، عن نتائج المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للفصل الدراسي الثاني عام 1441-1442 هجريا عبر موقع نظام نور، ويمكن معرفة النتائج من خلال حساب الطالب او حساب ولي الأمر عبر نظام نور، ومن المنتظر إعلان نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية خلال نهاية الأسبوع القادم، وذلك بعد انتهاء الطالبات والطلاب من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الاثنين المقبل الموافق يوم 2021/4/26، للدخول الي موقع نظام نور من هنا.
نظام نور التعليمي
نظام نور الذي يعد من اقوي وافضل الأنظمة التعلمية الإلكترونية عن بعد، وبعد انتهاء العام الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية الذي تقرر أن يكون عن بعد بسبب فيروس كورونا، الذي سيتم الاستعلام من خلاله عن نتائج الطلاب وكشف درجات الطلاب للفصلين الأول والثاني، ولنتعرف عن كيفية معرفة النتائج عبر حساب الطالب وحساب ولي الأمر.
لمعرفة النتائج عبر حساب الطالب
- دخول الطالب للموقع الإلكتروني نظام نور.
- يدخل اسم المستخدم وكلمة السر ورقم الهوية للطالب وكتابة رمز التحقيق الظاهر بأسفل الصفحة ويضغط عل تسجيل دخول النظام.
- يتم تحديد السنة الدراسية التي يريد معرفة نتائجها مع تسجل التخصص الذي يريده.
- إضافة اسم الإدارة التعلمية الخاص بالطالب، واسم المحافظة التابع لها، وكتابة اسم المدرسة بالكامل.
- التأكد من كتابة الاسم بالكامل، تدوين كل البيانات الشخصية بطريقة صحيحة والنقر علي كلمة التالي.
- سوف يتم عرض التقارير الفصلية والنتائج بشكل مفصل.
لمعرفة النتائج عبر حساب ولي الأمر
- دخول ولي الأمر الي الموقع الإلكتروني نظام نور، من خلال حساب ولي الأمر.
- الدخول الي التقارير من خلال على الضغط عليها التي توجد في القائمة الجانبية.
- الدخول الي كشوف الدرجات واختيار كشف أعمال السنة.
- تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن درجاته.
- الضغط علي كلمة البحث، سوف تظهر النتيجة.
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