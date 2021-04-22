نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منصة إحسان للتبرعات الخيرية للمحتاجين في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في منصة إحسان للأعمال الخيرية والتبرعات، والتي شهدت إقبال كبير منذ انطلاقها مع بداية الشهر المعظم بدأت الأعمال الخيرية وبدأت المئات من الأفراد الإقبال عليها ومحاولة توفير المبالغ المالية الخيرية الأماكن والأفراد المحتاجين، لذا قامت الهيئة للذكاء الصناعي السعودي بإنشاء منصة إلكترونية أطلق عليها اسم منصة إحسان، وتم إنشاء هذه المنصة في يوم الجمعة الماضية ٤ رمضان ١٤٤٢ الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١، ولقد حققت هذه،المنصة خلال أيام معدودة نجاحًا كبيرًا حيث اقبل العديد من رجال الأعمال بالتبرع بمبالغ طائلة من أجل وصول تلك المبالغ للمحتاجين والفقراء.
منصة إحسان للأعمال الخيرية 1442
قامت السلطات بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن المنصة من أجل مساعدة كافة الأفراد المحتاجين والفقراء ومحدودي الدخل حيث تحاول على رفع عبء المعيشة عن كاهلهم، لذا تقدم إليهم العديد من أنواع والبرامج الدعم الخاصة بهم بالإضافة إلى إنشاء منصات إلكترونية خاصة بالأعمال الخيرية، وأصبحت هذه المنصات له دور اجتماعي واضح وتقدم العديد من الخدمات للمواطنين، وتقدم المنصة التبرعات والأعمال الخيرية للمحتاجين والفقراء بكل مصداقية ووضوح، وتعمل على توصيل إلى للمستحقين.
رابط التسجيل في منصة إحسان الخيرية السعودية
وبعد أن تساءل الكثير من المواطنين عن طريقة التبرع عبر المنصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحركات البحث، قامت المملكة بالإعلان عن إتاحة التسجيل عبر منصة إحسان الأعمال الخيرية من أجل تقديم التبرعات للأعمال الخيرية وإعانة الفقراء، من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة منصة إحسان الإلكترونية
- قم بتسجيل الدخول على المنصة.
- أدخل رقم هاتفك الجوال ولكن يجب أن يكون رقم الهاتف سعودي.
- اضغط على أيقونة إرسال الطلب.
- ومنها سيفتح معك الموقع، عليك اختيار الحالات التي يمكنك التبرع لها.
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