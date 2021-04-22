رابط نظام نور برقم الهوية لإعلان نتائج الطلاب في الاختبارات النهائية

نعرض لكم رابط نظام نور برقم الهوية والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية والتي عقدت في جميع المراحل الدراسية بنهاية العام في المملكة العربية السعودية يمكن لجميع الطلاب للحصول على نتائج الاختبارات من خلال الدخول على رابط نظام نور التعليمي، هذه المنصة التعليمية الأشهر بالمملكة، حيث توفر العديد من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا، حيث من خلالها يمكن تسجيل قيد الطلاب الجدد بمرحلة رياض الأطفال ومرحلة الصف الأول الابتدائي، ومن خلالها يتمكن الطلاب من معرفة نتائج الاختبارات التي أدوها عبر منصة مدرستي، حيث يقال على نظام نور أنه نظام تعليمي متكامل.

نتائج الطلاب عبر نظام نور

وأثناء الترقب الكبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور قبل الإعلان عن نتائج الاختبارات النهائية، يمكن للجميع عند ظهور نتائج نهاية العام الحصول عليها من خلال الدخول على منصة نور واتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نظام نور

تسجيل الدخول على المنصة.

إذا كنت ولي أمر الطالب فعليك اختيار تسجيل دخول ولي أمر، فقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

إدخال الاسم كامل واسم الطالب والضغط على أيقونة تسجيل.

سيفتح لك الموقع عليك اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

ومنها اختر المرحلة التعليمية والصف الدراسي واكتب اسم الطالب ورقم القيد أو رقم الجلوس، وستظهر لك النتيجة مباشرة بعد إتمام الخطوات.

شروط التقديم في في رياض الأطفال

وضعت وزارة التعليم بالمملكة عدة شروط يجب توافرها لتقديم رياض الأطفال، وتلك الشروط هي كالتالي: