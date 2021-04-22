شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي عبر وزارة التنمية الاجتماعية

نعرض لكم شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي والذي يتم صرفه بشكل شهري للمواطنين المستحقين في المملكة العربية السعودية، ويعد من ضمن أحد البرامج الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث أنه يتم القيام بمنح مبلغ مالي (المعاش) بشكل شهري للفئات المستحقة لهذا الضمان الاجتماعي، حيث أنه يتم صرف هذا المبلغ من أجل تيسير أمور الحياة على محدودي الدخل، والأشخاص المستفيدين من هذا المعاش هم المواطنين السعوديين فقط، ويتم صرف هذا المبلغ من أموال الزكاة، وقد تم اشتراط عدة شروط معينة يجب توافرها لكي تحقق هذا المعاش، وتم استثناء شرط واحد من ضمن الشروط التي سنقوم بذكرها لكم، وهو شرط الجنسية وذلك لأنه يتم منحة هذا المعاش للأيتام الذين لا يملكون وثائق تثبت جنسيتهم السعودية، وأيضا تم استثناء من هذه الشروط المرأة الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي سبق لها الزواج من مواطن سعودي.

شروط معاش الضمان الاجتماعي

لقد قامت المؤسسة الخاصة بالضمان الاجتماعي بالإعلان عن شروط استحقاق المتقاعدين لمعاش الضمان الاجتماعي، والتي تمكنهم من الحصول على المعاش، وإليكم أهم هذه الشروط:

يجب أن يتوافر في المتقدم شرط امتلاكه للجنسية السعودية.

لا يتوافر للمتقدم أي أملاك خاصة به تعود عليه بربح يمكنه من الإنفاق على نفسه.

الفرد الذي يزيد عمره عن 60 سنة.

لا يتمكن من القيام بالعمل أو يكون لديه القدرة عليه.

أن لا يتوافر لدى المتقدم سجل تجاري.

شرط الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية من قبل المتقدم.

التأكد من عدم وجود أي مصدر دخل آخر يمكنه من الاعتماد عليه.

وتم وضع تلك الشروط من أجل ضمان ذهاب الدعم إلى المستحقين فقط دون غيرهم، وذلك لتحقيق الهدف منه وهو مساعدة المواطنين المحتاجين.