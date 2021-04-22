نتائج نظام نور 1442 الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية

نتائج نظام نور 1442، عمليات بحث مكثفة حالياً حول رابط موقع نظام نور الذي سيتم الإعلان من خلالها على نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي أكدت وزارة التعليم بالسعودية ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسترفع النتيجة على موقع نظام نور على الفور حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة بسهولة جداً من البيت، فتابعونا في هذا المقال ونقدم لكم الاستعلام عن نتائج الطلاب بالمرحلة الابتدائية.

نتائج نظام نور 1442

يعتبر نظام نور من أهم المنصات الإلكترونية التعليمية التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، والتي سعت من خلاله المملكة العربية السعودية توفير الكثير من الخدمات التي يحتاج لها أولياء الأمور والطلاب وعلى رأس تلك الخدمة الاستعلام عن نتائج كافة مراحل التعليم المختلفة، حيث تم الاختبارات حالياً من خلال منصة مدرستي التعليمية وهذا بعد قرار توقف الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورنا المستجد حفاظاً على سلامة الطلاب.

نتائج المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني

يترقب الكثيرون من الطلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الثاني وسط حالة من الترقب، والتي أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الإعلان عن النتيجة في موعد أقصاه اليوم الخميس الموافق العاشر من رمضان 1442 الموافق 22 إبريل 2021 وهذا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

رابط نتائج نور برقم الهوية

من خلال خطوات سهلة جداً وبسيطة يمكن لأولياء الأمور والطلاب الدخول على موقع نظام نور والاستعلام عن النتيجة برقم الهوية، وتلك الخطوات هي: