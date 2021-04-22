نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة إحسان للعمل الخيري 1442 وطريقة التبرع من خلالها في المقال التالي
تعتبر منصة إحسان من أشهر المنصات الالكترونية في المملكة العربية السعودية، وأطلقتها الحكومة السعودية من أجل الأعمال الخيرية، وذلك بالإشراف عليها من جهات متعددة مثل وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصحة والأمن الوطني وغيرها، وذلك لضمان إتمام التبرعات بكل أمان، والهدف من هذه المنصة توصيل التبرعات من المواطنين المتبرعين إلى الأشخاص المحتاجين في مختلف الأماكن بكل سهولة.
خطوات التسجيل في منصة إحسان 1442
للتمكن من التبرع في منصة إحسان للأعمال الخيرية بكل سهولة يجب اتباع بعض الخطوات أولاً للتسجيل في المنصة بنجاح، وهي كالآتي:
- أولاً الدخول على موقع منصة إحسان الخيرية.
- بعد ذلك الضغط على أيقونة التسجيل.
- ثم الضغط على إنشاء حساب.
- يتطلب منكم إدخال بعض البيانات الشخصية، مثل: الاسم وعنوان البريد الالكتروني ورقم الجوال.
- يجب إدخال البيانات في المربعات الخاصة بها بشكل صحيح.
- ثم إدخال رمز التحقق الموجود أمامكم بصورة صحيحة.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات يجب عليكم الضغط على إنشاء حساب جديد.
- وبالتالي يتم إنشاء حساب لكم في المنصة بنجاح ويمكنكم التبرع بكل سهولة.
طريقة التبرع في منصة إحسان الخيرية
يجب اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب تسجيل الدخول في منصة إحسان.
- وبعد ذلك يجب الضغط على تبرع الآن في أعلى يسار الصفحة.
- ثم الضغط على استعراض كافة المشروعات المتاحة.
- يمكنكم اختيار الحالة التي ترغبون بالتبرع لها.
- والضغط على تفاصيل الحالة لتظهر لكم كافة المعلومات الخاصة بها.
- يجب عليكم تحديد المبلغ المراد التبرع به بالريال السعودي.
- الضغط على خانة تبرع الآن.
- يجب اختيار وسيلة الدفع، وإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة ورمز الأمان وغيرها.
- الضغط على إتمام عملية التبرع.
- وبعد ذلك سيتم نقلكم إلى صفحة البنك لإتمام هذه العملية بنجاح.
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