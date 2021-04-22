التسجيل بمنصة احسان الحملة الوطنية للعمل الخيري لتسديد الديون ومساعدة مالية وطلب سكن

رابط تسجيل منصة احسان الخيرية ، أصبحت من أهم المنصات الالكترونية التي تعمل على تقديم التبرعات والأعمال الخيرية، ويبقي السؤال مستمر عن طريقة التسجيل بالرابط الخاص لمنصة احسان الخيرية لكي يستفيد منها أكبر قدر من المحتاجين والفقراء والأطفال الرضع والأرامل والمطلقات واليتامى وكل من هو يحتاج إلى المال تساعده المنصة بأن يحصل على مستوى معيشي أفضل مما هو عليه، ولكن يتوجدعلى متقدمي التبرعات أن يكونوا من داخل المملكة العربية السعودية.

رابط تسجيل منصة احسان الخيرية

يمكن لكل شخص الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة احسان الخيرية بهدف التسجيل بالمنصة والتعامل معها سواء كمستفيد أو متبرع عن طريق اتباع عدة خطوات بسيطة وهي:

في البداية يجب أن يتم الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة احسان الخيرية.

ثم قم بالنقر على الملف الشخصي بأعلى القائمة.

بعدها يتم كتابة رقم الجوال ورمز التحقق.

ثم بعد ذلك يتم اختيار الحالة التي ترغب بالتبرع لها عن طريق النقر على كلمة تبرع الآن وكتابة قيمة مبلغ التبرع.

قم بإدخال كافة معلومات الدفع للتحويل الالكتروني بكتابة رقم الفيزا.

الهدف من منصة احسان الخيرية

بعد أن تم إطلاق المنصة الخيرية قام خادم الحرمين بتقديم تبرع سخي جداً حتى يساعد أكبر قدر من الأشخاص المحتاجين والفقراء في شهر رمضان الكريم من داخل المملكة السعودية فقط، وتهدف منصة احسان الخيرية لعدة أهداف متنوعة فلا تقتصر على تقديم المساعدات المادية فقط بل أنها تساهم في تقديم العديد من الخدمات ومن أهمها التالي: