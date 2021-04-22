نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 2021 وزارة الخارجية السعودية في المقال التالي
طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية هي هامة للغاية بالنسبة لأشخاص كثيرين يريدون زيارة الزوج أو الأب أو الأقارب بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويريدون أن يعرفوا هل تمت الموافقة علي طلب استقدام شخص في زيارة عائلية أم لا، وماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدي وزارة الخارجية السعودية، جدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة بان يقوموا باستقدام أفراد عائلتهم من الدرجة الأولى تكون لمدة محددة.
طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية
الشخص المقيم الذي كان قد تقدم بطلب حصول على تأشيرة لزيارة عائلية يستطيع الآن القيام بالاستعلام عن طلب الزيارة، ويتم ذلك إلكترونياً عبر رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عن طريق الخطوات التالية:
- يقوم بدخول رابط خدمات التأشيرات الإلكترونية
- ثم يضغط علي خانة طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.
- سيطلب منه كتابة رقم طلب الزيارة.
- ثم يكتب رقم السجل.
- بعد يطلب رمز التحقق من الصورة
- الشخص المتقدم يضغط استعلم تظهر أمامه تفاصيل طلب تأشيرة الزيارة
شروط تقديم طلب الزيارة العائلية
- الشخص المتقدم للحصول على بتأشيرة زيارة يجب أن تكون إقامته غير منتهية قبل ثلاثة أشهر
- جواز السفر للمتقدم يكون ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر
- لا يزيد عمر الأبناء المدعوون للزيارة عن 18 عامًا.
- أن يكون طلب تأشيرة زيارة عائلية في وقت لا يُمنع فيها أخذ التأشيرات مثل أيام مواسم الحج والعمرة.
- أن يقوم بتسديد رسوم الحصول على تأشيرة زيارة عائلية
- يتم التقديم للحصول علي التأشيرة عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.
- يجب أخذ موافقة صاحب العمل للشخص المقيم على طلب التأشيرة.
- يكون التصديق علي طلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية من خلال الغرفة التجارية.
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