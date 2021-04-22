طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية 2021 وزارة الخارجية السعودية

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية هي هامة للغاية بالنسبة لأشخاص كثيرين يريدون زيارة الزوج أو الأب أو الأقارب بالنسبة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويريدون أن يعرفوا هل تمت الموافقة علي طلب استقدام شخص في زيارة عائلية أم لا، وماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدي وزارة الخارجية السعودية، جدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد أعطت الضوء الأخضر للأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة بان يقوموا باستقدام أفراد عائلتهم من الدرجة الأولى تكون لمدة محددة.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

الشخص المقيم الذي كان قد تقدم بطلب حصول على تأشيرة لزيارة عائلية يستطيع الآن القيام بالاستعلام عن طلب الزيارة، ويتم ذلك إلكترونياً عبر رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عن طريق الخطوات التالية:

يقوم بدخول رابط خدمات التأشيرات الإلكترونية

ثم يضغط علي خانة طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

سيطلب منه كتابة رقم طلب الزيارة.

ثم يكتب رقم السجل.

بعد يطلب رمز التحقق من الصورة

الشخص المتقدم يضغط استعلم تظهر أمامه تفاصيل طلب تأشيرة الزيارة

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية