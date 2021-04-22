نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية 1442 الفصل الثاني noor.moe.gov.sa

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ينتظر الكثير من أولياء الأمور في السعودية ظهور نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1442 خلال الفصل الثاني في كافة أنحاء المملكة، حيث تم تقديم موعد اختبارات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ليتم امتحانهم في شهر رمضان وقبل أجازة العيد، وقد امتحن جميع الطلاب إلكترونياً عبر منصة مدرستي من خلال نظام التعليم عن بعد، والذي تتبعه السعودية منذ بداية الفصل الدراسي الأول بسبب جائحة كورونا.
موعد إعلان نتائج طلاب المرحلة الابتدائية الفصل الثاني
انتهت تماماً اختبارات صفوف المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني، وكان ذلك يوم 8 رمضان 1442، حيث كانت الامتحانات أونلاين عبر الإنترنت، عن طريق تسجيل دخول الطلاب عبر منصة مدرستي التعليمية ولم ترد أي شكاوى من الطلاب في كافة المراحل التعليمية وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، من ناحية أخري فانه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الطلاب عبر نظام نور بداية من يوم 10 رمضان ومن المقرر نشر نتائج الطلاب عبر نظام نور.
الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1442
نوضح لكم الخطوات المتبعة بالنسبة للطالب وولي الأمر للاستعلام عن نتائجهم عبر نظام نور وهي كالتالي
- يدخل الطالب رابط نظام نور الإلكتروني
- ستظهر أمامه صفحة مطلوب فيها كتابة اسم المستخدم أو كتابة رقم الهوية.
- بعد ذلك مطلوب تسجيل الطالب لكلمة المرور
- ثم يكتب الطالب رمز التحقق كما سيجده
- وبعد انتهاء الطالب من كتابة البيانات يضغط على تسجيل الدخول.
- بذلك يكون قد دخل الطالب إلي نظام نور يحدد الطالب الصف الدراسي الذي يتواجد فيه
- ثم يقوم بالضغط علي كلمة بحث.
- حيث سيدخل إلي الصفحة الخاصة بكل المعلومات عن الطالب.
- بعد ذلك يقوم باختيار كلمة إشعار بنتيجة الطالب.
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