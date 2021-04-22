تفاصيل عن منصة إحسان الخيرية وطريقة التسجيل

منصة إحسان الخيرية وطريقة التسجيل، عندما تم الإعلان عن منصة إحسان الخيرية بدء الكثير من السعوديين بطرح الكثير من الأسئلة حول تلك المنصة وماهيتها وطريقة التسجيل بها والفئات التي تستهدفها، ووجد أن منصة إحسان هي واحدة من المنصات الخيرية التابعة للأعمال الخيرية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ضمن العديد من برامج الدعم والمساعدة للمواطنين بالسعودية، وذلك من أجل دعم وتطوير المجتمع السعودي بجميع طبقاته وإليكم تفاصيل أكثر عن منصة إحسان.

منصة إحسان الخيرية وأهدافها

من المنصات الخيرية بالسعودية التي تمت بعد تعاون بين مجموعة من القطاعات الخاصة مع شركة سدايا للذكاء الاصطناعي، حيث تسهل على المتبرع التعرف على قيمة التبرعات المطلوبة وطريقة السداد، حيث بذلك التعاون يتم تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تقديم أفضل الحلول المطلوبة، كما وتتعدد مزايا منصة إحسان الخيرية وتتعدى ذلك بكثير ومن أهداف منصة إحسان:

تعزيز القيم الوطنية وقيم العمل بنفس كل مواطن سعودي. زيادة قدرة القطاع الغير ربحي وزيادة فرصه للربح. الاهتمام بدور المسؤولية الاجتماعية ليس في القطاع العام فقط ولكن في القطاع الخاص كذلك. توفير فرص أكبر للتعاون بين الجهات الحكومية السعودية المتنوعة. تكريم للأشخاص المتميزين القائمين بأفضل أعمال العطاء الخيري. زيادة مستوى الشفافية والموثوقية للعمل الخيري.

خطوات التسجيل في منصة إحسان

تسجيل الدخول في منصة إحسان يحتاج من الشخص المستفيد رقم الهاتف فقط وتتبع الخطوات الآتية:

فتح رابط منصة إحسان والنقر على التسجيل.

عندما تظهر صفحة التسجيل يتم الضغط على إنشاء حساب.

يتم التوجه لصفحة بيانات إنشاء الحساب على المستفيد تسجيل البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب جديد ليتم التسجيل بنجاح في منصة إحسان.

وتسجيل الدخول في منصة إحسان يتم من خلال الحساب الذي تم إنشائه.

التواصل مع منصة إحسان

أتاحت منصة إحسان عدة طرق للتواصل معها منها: