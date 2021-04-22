Madrasati منصة مدرستي التعليمية 1442 تسجيل الدخول عبر schools.madrasati.sa

منصة مدرستي التعليمية 1442، توفر منصة مدرستي التعليمية 1442 للمعلمين والطلاب وحتى أولياء الأمور إمكانية الاستفادة من الكثير من الخدمات التي تقدمها المنصة، فهي تعتبر من أهم المنصات التي أصدرتها وزارة التعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية في مرحلة التعليم عن بعد عند بدء العام الدراسي الجديد لعام 1442، والتي استمرت سبع سنوات بعد عدة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول، وبعدما يتم تقييم الأمور، ستحدد ما إذا ستظل مستمر في التعليم عن بعد أم ستعود كما سبق للفصول الدراسية، بالإضافة إلى توفرها للكثير من أدوات التدريس المفيدة والفعالة لتنظيم وضبط العملية التعليمية بكل سهولة ويسر.

منصة مدرستي التعليمية 1442

تحاكي منصة مدرستي التعليمية 1442 البيئة التعليمية المتواجدة في الفصول المدرسية كما لو أنك في مدرسة موجودة على أرض الواقع، يدخل إليها الطلاب من خلال حساب خاص بهم ويقومون بتأدية النشيط الوطني وحتى أداء التمارين الرياضية، وفيها أيضًا يخطط الطلاب لما سيقومون به في الصباح كل يوم، ثم يتحققون من جدولهم الدراسي والتعرف على المواد الدراسية التي سيدرسونها كل يوم

مميزات منصة مدرستي التعليمية 1442

من أهم ما يميز منصة مدرستي التعليمية 1442أنها تقدم الخدمات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في المملكة السعودية بصورة منظمة، فهي تحتوي على أدوات تسهل عملية التدريس وتوصيل المعلومة إلى الطلاب كما لو أنهم في بيئة التعليم التقليدية، فعند الدخول عليها ستجد كل ما تحتاج للتفاعل مع المعلم في أي مكان موجود في العالم، وأهم ما يميزها أيضًا: