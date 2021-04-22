نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Madrasati منصة مدرستي التعليمية 1442 تسجيل الدخول عبر schools.madrasati.sa في المقال التالي
منصة مدرستي التعليمية 1442، توفر منصة مدرستي التعليمية 1442 للمعلمين والطلاب وحتى أولياء الأمور إمكانية الاستفادة من الكثير من الخدمات التي تقدمها المنصة، فهي تعتبر من أهم المنصات التي أصدرتها وزارة التعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية في مرحلة التعليم عن بعد عند بدء العام الدراسي الجديد لعام 1442، والتي استمرت سبع سنوات بعد عدة أسابيع من بداية الفصل الدراسي الأول، وبعدما يتم تقييم الأمور، ستحدد ما إذا ستظل مستمر في التعليم عن بعد أم ستعود كما سبق للفصول الدراسية، بالإضافة إلى توفرها للكثير من أدوات التدريس المفيدة والفعالة لتنظيم وضبط العملية التعليمية بكل سهولة ويسر.
منصة مدرستي التعليمية 1442
تحاكي منصة مدرستي التعليمية 1442 البيئة التعليمية المتواجدة في الفصول المدرسية كما لو أنك في مدرسة موجودة على أرض الواقع، يدخل إليها الطلاب من خلال حساب خاص بهم ويقومون بتأدية النشيط الوطني وحتى أداء التمارين الرياضية، وفيها أيضًا يخطط الطلاب لما سيقومون به في الصباح كل يوم، ثم يتحققون من جدولهم الدراسي والتعرف على المواد الدراسية التي سيدرسونها كل يوم
مميزات منصة مدرستي التعليمية 1442
من أهم ما يميز منصة مدرستي التعليمية 1442أنها تقدم الخدمات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في المملكة السعودية بصورة منظمة، فهي تحتوي على أدوات تسهل عملية التدريس وتوصيل المعلومة إلى الطلاب كما لو أنهم في بيئة التعليم التقليدية، فعند الدخول عليها ستجد كل ما تحتاج للتفاعل مع المعلم في أي مكان موجود في العالم، وأهم ما يميزها أيضًا:
- اتاحة التفاعل الكامل للطلبة مع المعلمية للاستفسار وما غير ذلك، وكذلك زملاء الدراسة.
- يمكن لاولياء الأمور التحقق من أداء أطفالهم وتقدمهم في العملية التعليمية، والمشاركة في المناقشات.
- يمكن للطلبة التواصل بشكل مستمر مع المعلم لفهم المسؤليات المقدمة له.
- تتيح لأولياء الأمور مراقبة المستوي التعليمي لأبنائهم.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Madrasati منصة مدرستي التعليمية 1442 تسجيل الدخول عبر schools.madrasati.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.