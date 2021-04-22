طريقة التسجيل في منصة احسان الخيرية لتقديم التبرعات والاستفادة منها 2021

هناك عدد كبير للغاية من التساؤلات التي ازدادت في الفترة الأخيرة حول منصة احسان الخيرية، والرغبة على التعرف عنها وعن نشاطها وطريقة تقديم مساعداتها للمحتاجين، وقد تمكنت المنصة من جمع أموال كبيرة للغاية بلغت قيمتها إلى ما يقرب من 300 مليون ريال سعودي في أسبوع تقريباً، وذلك بعد الإعلان عنها وتبرع الكثير من الشركات، ومن أهمها شركة أرامكو وموبايلي السعودية، وقيام جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بالتبرع بنفسه هو وولي العهد ابنه الأمير محمد بن سلمان، والذين قدموا تبرع ضخم بلغ 30 مليون ريال، والذي يعتبر تحفيز كبير للجهات المختلفة في القطاع الخاص والعام الذي جعلهم يقدمون التبرعات الكبيرة.

منصة احسان الخيرية

تعتبر منصة احسان الخيرية من أبرز الجهات الخيرية التي تقوم بتقديم المساعدات والتبرعات إلى المواطنين المحتاجين إليها، لفك كربهم، ومن أبرز الفئات المستحقة للمساعدة من المنصة المطلقات والأرامل والفقراء، كما تشارك في زواج الفتيات وسداد ديون الغارمات والغارمين، ومن الجدير بالذكر أن منصة احسان تم إنشائها تحت رعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

طريقة التسجيل في منصة احسان

أولاً يتم الدخول على رابط منصة احسان الإلكتروني. النقر على زر تسجيل الدخول. الضغط على إنشاء حساب جديد. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق. كتابة رقم الهاتف السعودي، والنقر على زر الإرسال. النقر على الحالة المرغوب التبرع لها.

طريقة الاستفادة من منصة احسان

يمكن لأي مواطن الاستفادة من خدمات منصة احسان الإلكترونية من خلال التسجيل في المنصة والاختيار بين التبرع للعديد من الفئات أو تقديم لطلب الاستحقاق، كما أنه يساعدكم في متابعة طلباتكم والعمليات التي يقوم بها من خلال منصة احسان الإلكترونية.