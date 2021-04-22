Gadara تسجيل طلب الوظائف الإدارية في وزارة التعليم على منصة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف

الوظائف الإدارية بوزارة التعليم عبر منصة جدارة الإلكترونية للتوظيف حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل عدد من الأعمال الإدارية والتعليمية والصحية فيها، حيث قامت بالإعلان عبر المنصة للحصول على المؤهلات المطلوبة بالخبرات المحددة، وتقوم المنصة باستقبال طلبات التوظيف من جماهير الراغبين في الالتحاق بالعمل وتقديم الخبرات اللازمة للوظيفة المطلوبة، تابعوا التسجيل وشروط القبول.

المنصات الإلكترونية بالمملكة

منصة جدارة الخدمة المدنية

تقوم المنصة الحكومية الأولى للتوظيف بالمملكة باستقبال طلبات التوظيف من الجهات والمؤسسات الحكومية، وتم تقديم وظائف في الحج والعمرة، لطلب شغل عدد من الوظائف المحددة وتقوم بوضع شروط القبول، ثم تقوم المنصة باستقبال طلبات العمل عبر رابط التسجيل الإلكتروني فيها وتضمن صحة بيانات المتعاملين لاعتمادها على قاعدة البيانات العامة للمملكة والتي تتشارك فيها جميع المؤسسات للتأكد من بيانات المستخدمين وعدم التعرض للعقوبات الجنائية أو الأخلاقية فيها وأيضا ضمان الشهادات المعتمدة للمسجلين.

شروط الحصول على وظائف وزارة التربية والتعليم (الوظائف الإدارية)

لابد ان يكون المسجل حاصلا على درجة البكالوريوس من كلية معتمدة.

وللحاصلين على شهادات من خارج المملكة يجب أن يتم معادلة الشهادة من الداخل.

يجب ألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية بالمملكة.

يتم تقديم تعهد بصحة الشهادات والبيانات.

ضمان حسن السير والسلوك.

لابد من اجتياز المقابلة الشخصية

خطوات تسجيل الوظائف الإدارية بوزارة التعليم

يتم الدخول على منصة التوظيف الحكومية جدارة. يتم الدخول من بوابة النفاذ الوطني الموحد والتي تم تسجيل بيانات المستخدمين فيها مسبقا. في حال لم يتم التسجيل مسبقا يتم اختيار ايقونة “تسجيل جديد”. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية. يقوم بكتابة تاريخ الميلاد. يقوم بكتابة الجنس. يقوم بنقل رمز التحقق. يبدأ تسجيل الدخول. يتم إضافة الرغبات والوظيفة التي يرغب فيها المستخدم. يقوم المستخدم بالتعهد على الالتزام بكافة القوانين ويتعهد بصحة البيانات المقدمة. يتم حفظ ما تم تسجيله.

تسجيل دخول الوظائف الإدارية بوزارة التعليم على منصة جدارة الخدمة المدنية للتوظيف يكون بإدخال بيانات المستفيدين من العمل للحصول على قاعدة بيانات على منصة النفاذ الوطني للتوظيف، بينما يكون من لم يتن تسجيله يمكن عمل تسجيل جديد، ويجب في الأغلب تسجيل جميع فئات الشعب بالمنصة الوطنية للخدمة المدنية وذلك لاستكمال قاعدة بيانات الوطن عامة والتي يتم استخدامها عند كل تسجيل جديد لطلب وظائف جديدة للجنسين.

ويسعى الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة للحصول على وظائف في المجال التعليمي حيث يكون لهذا القطاع العديد من الامتيازات، كما أن الفرد السعودي في ظل التعطل الكبير في الحصول على الوظائف يسعى للتقديم على عمل لكسب العيش، ويقوم موقع جدارة باستقبال الطلبات على مدار اليوم ويضمن للمواطن السعودي العمل والحصول على كافة الامتيازات والحقوق التي يقرها القانون له ولذلك يسعى المواطنين بالتسجيل في جدارة.