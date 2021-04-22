تمويل نقدي ميسر بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بالتقسيط لدى الشركة الوطنية للتمويل

تمويل نقدي ميسر من الشركة الوطنية للتمويل فهي من أهم الشركات السعودية التي تقدم خدمات تمويلية ميسرة للأفراد والمؤسسات والشركات بأقل هامش ربح في المملكة وهناك عرض متوفر التقديم فيه في شهر الخير حيث يمتاز التمويل بالعديد من المميزات التمويلية الميسرة التي تمنحها الشركة وذلك لفترة محدودة حتى يوم ٤ من شهر يونيه لعام 2021 ميلادي توفره الشركة الوطنية للتمويل بمزايا إضافية وهي تمويل بدون كفيل وبدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية وقد سمحت بالتقديم الإلكتروني بالسعودية وهناك قروض ميسرة أخرى بالمملكة يتم الحصول عليها عبر رابط التقديم على أسرع تمويل كاش بدون كفيل وبلا تحويل الراتب من خلال تسهيل للتمويل في السعودية ويتم الحصول على القرض المناسب بعد تطبيق الشروط والاحكام

مزايا طلب تمويل نقدي ميسر من الشركة الوطنية للتمويل

الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة تقدم عروض عديدة لخدمة المواطن السعودي والمقيم داخل المملكة ويمتاز القرض بمزايا إضافية في شهر رمضان المبارك سوف نتعرف عليها كما يلي بالتفصيل

تمويل يسمح بالسيولة النقدية عند الطلب من الشركة الوطنية للتمويل

تعطي الشركة الوطنية للتمويل تمويل بدون رسوم مالية إضافية

يمتاز بالحصول على تمويل بدون سداد دفعة أولى

أمتاز بتوفير تمويل بدون كفيل غارم ومتاح ذلك للسعودي والمقيم

متاح تمويل بأقل هامش ربح منافس للشركات الأخرى

يوفر تمويل بدون تحويل الراتب الشهري لدى الشركة الوطنية للتمويل بالمملكة

يسمح التمويل بالتقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات

تمويل شخصي متوافق ومطابق مع الشريعة الإسلامية ومع تعاليم الدين بالسعودية

الشروط المطلوبة لمنح تمويل نقدي ميسر من الشركة الوطنية للتمويل

يفضل أن يكون المتقدمين لطلب قرض الشركة الوطنية للتمويل دخلهم الشهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي

يمنح القرض بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة

يشترط أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي سواء كان مدني أو عسكري والقطاع الخاص أيضاً بشرط أن تكون الشركة مصرح بها ضمن سوق الأسهم في المملكة

العمر المطلوب للتقديم في قرض الشركة الوطنية للتمويل يبدأ من 21 عام فأكثر من ذلك

طريقة التقديم على تمويل نقدي ميسر من الشركة الوطنية للتمويل