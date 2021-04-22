نظام نور والإستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 للطلاب برقم الهوية ، بعد إتمام طلاب المرحلة الإبتدائية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442 هجريًّا عبر منصة مدرستي، فأصبح الجميع من الطلبة والطالبات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية يترقب موعد إعلان نتائج الاختبارات النهائية 1442هـ، وقد أشادت وزارة التربية والتعليم السعودية بنجاح تجربة التعليم عن بُجعد من خلال منصة مدرستي التعليمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا، وأعلنت الوزارة أنه قد الانتهاء من تصحيح أوراق اختبارات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمرحلة الابتدائية 1442 وتمت مراجعتها، وأنه سيتم رفع النتائج اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر ابريل الجاري لعام 2021 ، وأنه سيتم الإعلان عن الدرجات ونتائج الاختبارات عبر موقع نظام نور الالكتروني، حتى يتمكّن الطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع والإستعلام عن نتائج الاختبارات.

نتائج الاختبارات عبر نظام نور الإلكتروني 1442هـ

نظام نور الإلكتروني هو الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وهو نظام إلكتروني يُتيح لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم من خلاله عن بُعد دون الذهاب إلى المدرسة وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات في ظل انتشار وباء كورونا المستجد ، وكذلك معرفة نتائج الاختبارات الخاصة بالطلاب بسرية تامة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور الإلكتروني والإستعلام عن نتائج الاختبارات برقم الهوية لولي الأمر.

خطوات الإستعلام عن نتائج الاختبارات للمرحلة الابتدائية الصف الدراسي الثاني 1442 عبر نظام نور الإلكتروني برقم الهوية

الدخول على الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني

الإلكتروني يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول واستيفاء جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورمز التحقق.

تحديد المرحلة الدراسية والمدرسة الخاصة بالطالب.

يتم الضغط على أيقونة عرض النتائج للطالب.

بعد اجراء جميع ما سبق سوف تظهر النتائج الخاصة بالطالب كاملة لجميع المواد.

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية رابط الاستعلام برقم الهوية الوطنية أو السجل المدني، تيسيرًا على أولياء الأمور للحصول على نتائج الاختبارات لأبنائهم فور الانتهاء من الاختبارات للطلاب وذلك من خلال رابط إلكتروني يتم تسجيل الدخول عليه برقم الهوية، كما أنه يُمكن لولي الأمر الدخول على نظام نور الإلكتروني برقم الهوية في حالة فقدان كلمة المرور الخاصة به.