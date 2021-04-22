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عمر شويل - جدة شروط العفو الملكي حيث يتساءل الكثير عن قواعد العفو الملكي 1442 الذي أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وهو عبارة عن عفو يقدمه كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقد يعفو عن عدد من السجناء للعودة إلى منازلهم وعوده الفرحة والسرور إلى أهلهم، وسوف نتعرف معًا خلال السطور القادمة عن شروط العفو الملكي.

شروط العفو الملكي 1442

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن قواعد العفو عن سجناء الحق العام 1442 عبر مجموعة من القواعد حتى يستحق السجين الحصول على العفو في شهر رمضان الكريم، وهذه القواعد تختلف حسب الحالة ونوع القضايا، وهي عبارة عن التالي:

أن تكون القضايا التي تم الحكم فيها على المسجونين في قضايا بسيطة.

يجب تقديم طلب للجنة المختصة في المحكمة للحصول على العفو لهذا العام.

يحصل على العفو عدد من السجناء الذين تم حبسهم بسبب قضايا المرور أو حوادث السير دون تعاطي أي مادة مخدرة.

العفو عن سجناء الحق العام 1442

العفو عن سجناء الحق 1442 هو القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين لمجموعة من السجناء، الذين حكم عليهم بسبب خروجهم عن القانون الموضوع داخل المملكة العربية السعودية، ويستحق العقاب وتطبيق الحكم بالسجن، وقد تم تنفيذ هذا العقاب وقضاء نصف المدة بشكل كامل، وينطبق عليهم العفو الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن القضايا التي قام بها هؤلاء السجناء التالي:

مخالفة أحكام المرور.

القضايا غير الأخلاقية.

القتل وقضايا المخدرات.

الشيكات بدون رصيد.

يُرجى التعرف على تفاصيل أكثر عبر قضايا السجناء من السعوديين المشمولين بالعفو.

شروط العفو الملكي السعودي الجديد رمضان 1442

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الشروط يجب أن تتحقق حتى يحصل السجين على العفو في شهر رمضان، وهي عبارة عن التالي:

أن يكون السجين الذي يقدم الحصول على العفو ملتزم بجميع السلوكيات والضوابط داخل السجن.

أن يكون صاحب سمعه طيبه داخل السجن أو خارجه.

لابد أن يكون السجين قضاء نصف مدة الحكم حتى يحصل على العفو.

من خلال الشروط السابقة يمكن معرفة شروط العفو الملكي والقواعد التي يجب أن تنطبق على السجين، حتى يحصل على العفو خلال شهر رمضان المبارك، ويعود إلى عائلته مرة أخرى.