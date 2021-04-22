الإستعلام عن نتائج نظام نور للفصل الثاني 1442هـ برقم الهوية والسجل

يبحث الملايين من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم عن نتائج نظام نور للفصل الثاني، وقد صرحت وزارة التعليم السعودية أنها ستعلن جميع نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442هـ من خلال الموقع الرسمي لنظام نور تباعاً، وقد أثبت نظام نور تفوقه ونجاح في إظهار الدرجات للطالب بدون أي أخطاء لمدة سنوات، ونحيطكم علماً أن وزارة التعليم قد وضعت ضوابط محددة بشأن كيفية الإختبارات للفصل الثاني لمختلف المراحل الدراسية، وشددت الوزارة أنه يجب على جميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية الحضور للإختبار في الميعاد المحدد بدون أي تأخير، وقد تم نشر جميع التعليمات التي صدرت من الوزارة على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الذي سيتم من خلاله الإختبارات لجميع الطلاب، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن نتائج نظام نور لجميع الطلاب، فتابعونا.

الإستعلام عن نتائج نظام نور

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه بمجرد انتهاء الطالب من اداء الإختبارات الخاصة به سوف تُعلن له النتيجة بشكل فوري على منصة مدرستي، وبعدها يأتي دور المعلم الذي يقوم بترحيل هذه الدرجات إلى موقع نظام نورليتم احتسابها بجانب الدرات الأخرى الخاصة بأعمال السنة لتكون بذلك قد اكتملت جميع درجات النتيجة النهائية التي سيتم إعلانها على موقع نظام نور للنتائج.

رابط نتيجة نظام نور

يثمكن لجميع الطلاب والطلبات معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام نور عبر اتباعهم للخطوات التالية: