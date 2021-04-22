“البيئة” تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة للاستفادة من مهلة الإعفاء والإفصاح عن آبارهم

بلادي – الرياض :

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الخميس)، أصحاب الآبار غير المرخصة، إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، والإفصاح عن آبارهم غير المرخصة.

وأوضحت الوزارة أن مهلة الإعفاء تنتهي في 11/ 2/ 1442هـ، مؤكدة أن مخالفة حفر الآبار دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحبها.

يذكر أن الوزارة، أطلقت منصة إلكترونية ، تتيح للمستفيد الحصول على رخصة لبئر جرى حفرها سابقاً دون ترخيص، ما يمكّنه مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر، أو ردمها أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها حال الموافقة عليها.

وتتيح المنصة تحديد طبيعة مقدم الطلب، والغرض من الاستخدام، وتشترط إرفاق الوثائق التي تثبت ذلك، مع تحديد موقع الأرض، والموافقة على الشروط والتعهدات، وفي حال الموافقة على الطلب يُراجع فرع الوزارة في المنطقة لتسلم الرخصة، بحضور مقاول الحفر المتعاقد معه، مع إحضار أصل الوثائق للمطابقة.