وزير الصحة يوجه نصيحة مهمة بشأن اللقاح.. ويُذكّر بضحايا الفيروس

بلادي – الرياض : جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الدعوة للجميع إلى أخذ اللقاح من أجل السلامة والحفاظ على الصحة. وأوضح الربيعة، أنه تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح “كورونا” حول العالم، حيث أثبت مستوى عالياً من الفاعلية، لافتاً إلى أنه مات أكثر من 3 ملايين إنسان بسبب “كورونا”، ويعاني من آثاره أكثر من 100 مليون شخص.

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