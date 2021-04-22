ما حكم من يدعو على نفسه بالموتَ؟ “المطلق” يُجيب

بلادي – الرياض :

وضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم من يدعو على نفسه بالموتَ، حتى ولو كان مريضا.

وقال الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموتَ، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

وأضاف أنه لا يجوز للمرء أيضا أن ينتحِر، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك بنص القرآن الكريم، كما نهى الله عن تعذِِيب الإنسان نفسه، مستشهدًا على ذلك بقول الله تعالى :”وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة”.