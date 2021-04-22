68% من الموقوفين في سجون أمن الدولة تلقوا لقاح “كورونا”‏

بلادي – الرياض :

أكدت مصادر أن نحو 68% من الموقوفين في السجون ‏الخمسة التي تديرها رئاسة أمن الدولة بالمملكة تم إعطاؤهم ‏اللقاحات المضادة لفيروس “كرونا”. ‏

وقالت المصادر إنه يتوقع أن يتم تطعيم جميع النزلاء ‏الراغبين في أخذ اللقاح في مختلف السجون خلال ‏الأسابيع المقبلة، لافتة وفقًا لموقع “العربية نت” إلى أن هناك وعيًا متزايدًا واهتمامًا من قبل ‏النزلاء أنفسهم بأهمية أخذ اللقاح، ومتابعة دائمة من إدارة السجن، ومحاولات ‏مستمرة لإقناع المترددين، عبر الإرشاد الطبي وتوفير ‏المعلومات‎.‎

وأوضحت أن التطعيم ليس إجبارياً، وكانت هنالك حالة من التردد ‏في البداية تجاه أخذ اللقاح من عدمه، وهو أمر غير مستغرب، ‏بسبب حداثة اللقاحات، والنقاشات التي تدور حولها، ولذا من الطبيعي ‏أن تتعدد الآراء بين مؤيد للتطعيم ومتحفظ ومتوجس ‏منه.‏

وأبانت أنه بعد حدوث الموجة الثانية من الإصابات والحملة ‏الكبيرة التي دشنتها وزارة الصحة، تشجع النزلاء، وحصلت زيادة ‏كبيرة في عدد الراغبين في أخذ اللقاح.‏

وفيما يتصل بالموقوفين الجدد، أوضحت المصادر أنه يتم عمل ‏عزل طبي لهم؛ وإخضاعهم لفحص‎ PCR ، ويتم وضعهم في غرف ‏معزولة، إلى أن تتضح حالتهم الصحية، فإذا كانت النتيجة ‏‏”سلبية” ينقلون إلى الغرف العادية ويبدأ التحقيق معهم، أما في ‏حال تبين إصابتهم فيبقون في العزل ‏الصحي، وتتابع حالتهم، ويعطون العلاجات التي يحتاجون لها. ‏