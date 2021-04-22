بلادي – الرياض :
أكدت مصادر أن نحو 68% من الموقوفين في السجون الخمسة التي تديرها رئاسة أمن الدولة بالمملكة تم إعطاؤهم اللقاحات المضادة لفيروس “كرونا”.
وقالت المصادر إنه يتوقع أن يتم تطعيم جميع النزلاء الراغبين في أخذ اللقاح في مختلف السجون خلال الأسابيع المقبلة، لافتة وفقًا لموقع “العربية نت” إلى أن هناك وعيًا متزايدًا واهتمامًا من قبل النزلاء أنفسهم بأهمية أخذ اللقاح، ومتابعة دائمة من إدارة السجن، ومحاولات مستمرة لإقناع المترددين، عبر الإرشاد الطبي وتوفير المعلومات.
وأوضحت أن التطعيم ليس إجبارياً، وكانت هنالك حالة من التردد في البداية تجاه أخذ اللقاح من عدمه، وهو أمر غير مستغرب، بسبب حداثة اللقاحات، والنقاشات التي تدور حولها، ولذا من الطبيعي أن تتعدد الآراء بين مؤيد للتطعيم ومتحفظ ومتوجس منه.
وأبانت أنه بعد حدوث الموجة الثانية من الإصابات والحملة الكبيرة التي دشنتها وزارة الصحة، تشجع النزلاء، وحصلت زيادة كبيرة في عدد الراغبين في أخذ اللقاح.
وفيما يتصل بالموقوفين الجدد، أوضحت المصادر أنه يتم عمل عزل طبي لهم؛ وإخضاعهم لفحص PCR ، ويتم وضعهم في غرف معزولة، إلى أن تتضح حالتهم الصحية، فإذا كانت النتيجة ”سلبية” ينقلون إلى الغرف العادية ويبدأ التحقيق معهم، أما في حال تبين إصابتهم فيبقون في العزل الصحي، وتتابع حالتهم، ويعطون العلاجات التي يحتاجون لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 68% من الموقوفين في سجون أمن الدولة تلقوا لقاح “كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.